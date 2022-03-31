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被指病患吸毒過量 舊金山醫院遭查恐關閉

編譯組╱舊金山30日電
舊金山Laguna Honda醫院病人吸毒過量遭加州調查恐關閉。 （美聯社）
舊金山Laguna Honda醫院病人吸毒過量遭加州調查恐關閉。 （美聯社）

聯邦監管機構威脅要從舊金山的Laguna Honda醫院撤走關鍵資金，因為去年有兩名病人在該醫院吸毒過量。這一戲劇性的舉措可能迫使該醫院關閉。

負責管理Laguna Honda醫院的舊金山衛生部門官員30日表示，該醫院已經不符合監管要求，使其來自Medicare和Medicaid的資金危在旦夕。

Laguna Honda是全國最大的專業護理機構之一，由市政府管理，照顧住在醫院裡的700多名病人，包括患有智障症、吸毒成癮和其他復雜醫療需求的人。醫院必須在4月14日之前糾正州衛生官員發現的一些問題，以避免潛在的財務災難，這可能會使數百名醫療脆弱的病人流離失所。

州政府官員說，正在與Laguna Honda合作來使醫院符合規定，避免關閉。 舊金山衛生網路主任皮肯斯（Roland Pickens）表示：「（衛生廳）和市政府承諾讓Laguna Honda繼續營業。但是，如果沒有Medicare和Medicaid的資金，在財政上保持開放將非常困難」。

根據舊金山衛生局聲明，在州政府官員發現醫院 「護理質量不達標」後，Laguna Honda醫院於10月開始與加州衛生廳實施一項糾正計畫。這一發現是在Laguna Honda醫院的工作人員報告了7月份該醫院發生的兩起吸毒過量事件後得出的。這兩起事件都沒有造成死亡。醫院有6個月的時間來彌補缺陷和加強安全措施，包括采取措施消除院內的毒品用具或非法物質。

現在，迫在眉睫的最後期限給這家醫院帶來了壓力。首席執行官菲利普斯（Michael Phillips）指出了困擾Laguna Honda的挑戰。他表示，醫院照顧的是舊金山市一些最脆弱的居民，其中許多人有藥物濫用的歷史。由於醫院不是上鎖的設施，人們可以隨意進出，這就為他們在外面采購毒品然後返回醫院提供了可能性。

Laguna Honda醫院依靠Medi-Cal和Medicaid的付款來資助其大部分服務，因為大多數病人都是低收入或極低收入的人，並且有復雜的醫療需求負擔。目前還不清楚如果醫院無法維持下去，病人會去哪裡。

加州衛生廳官員在聲明中說：「病人和員工的安全仍然是我們的重中之重，我們將繼續與Laguna Honda醫院和康復中心以及我們的地方和聯邦合作夥伴密切協調，幫助確保該設施符合監管要求，為所有住院者和病人提供安全和適當的護理。

Honda 舊金山 低收入

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