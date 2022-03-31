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黨樹銘案兇嫌落網 警從她日記找到線索

編譯組／灣區30日電
殺害黨樹銘的赫夫曼拉莫斯將被引渡回加州受審。（奧克拉荷馬州華盛頓縣警局提供）
殺害黨樹銘的赫夫曼拉莫斯將被引渡回加州受審。（奧克拉荷馬州華盛頓縣警局提供）

灣區NBC電視台報導，奧克拉荷馬州執法單位在調查另一宗案件時，無意中發現了關於中半島聖卡洛斯（San Carlos）台灣移民黨樹銘（Shu Ming Tang）命案的關鍵證據，從而偵破了這起長達29年的懸案。

聖馬刁縣警局局長貝拉諾斯（Carlos Belanos）上周宣布，1993年4月26日企圖搶劫黨樹銘經營的雜貨店Devonshire Little Store、開槍殺死黨樹銘的61歲赫夫曼拉莫斯（Rayna Hoffman-Ramos）已被逮捕。貝拉諾斯說：「這是一起近30年的懸案，黨家終於獲得遲來的正義。」

黨樹銘家人等待破案等了29年，這起曾登上美國電視節目「美國頭號通緝犯」（America’s Most Wanted）的懸案於2018年重啟，但一直沒有重大進展。

消息來源指出，奧克拉荷馬州執法單位最近為了調查一起與黨樹銘命案無關的案件，來到赫夫曼拉莫斯位於杜伊（Dewey）的住處。經過搜索，執法人員在赫夫曼拉莫斯的住處找到一本私人筆記，標題是「我後悔的事」（Things I Regret），清單上有一條寫著：後悔1993年在聖卡洛斯殺害一名韓國人。

雖然黨樹銘不是韓國人，但筆記內容符合調查紀錄，當局也確認赫夫曼拉莫斯當年正是住在聖卡洛斯旁的聖馬刁市。

赫夫曼拉莫斯本月16日在杜伊被捕時，加州當局也搜索了沙加緬度一處住宅。紀錄顯示，在聖卡洛斯命案發生後，赫夫曼拉莫斯在沙加緬度地區多次因毒品問題和非暴力犯罪被捕。當局表示，他們在最近的搜索中找到了新證據。

赫夫曼拉莫斯目前還被關押在奧克拉荷馬州，但已放棄舉行引渡聽證會，因此會被帶回加州受審。當局表示，根據她的筆記，赫夫曼拉莫斯可能被控謀殺。

聖馬刁縣警局29日拒絕對案件細節做出詳細說明，理由是調查仍在進行中。

台灣移民黨樹銘命案29年後終告偵破。（聖馬刁縣警局提供）
台灣移民黨樹銘命案29年後終告偵破。（聖馬刁縣警局提供）

奧克拉荷馬州 加州 暴力犯罪

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