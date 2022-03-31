我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

NBC拿舊報導炒作？商戶聯合會：華埠治安好很多

記者王子涵╱舊金山報導
華埠的流浪漢增多，原因是田德隆地區的流浪漢被驅趕到了這裡。(本報存圖）
華埠的流浪漢增多，原因是田德隆地區的流浪漢被驅趕到了這裡。(本報存圖）

全國廣播公司（NBC）日前播報新聞，稱舊金山華埠在過去的24小時內至少10家商戶遭到不同程度的搶劫，並表示華埠的商戶需要更多來自城市的幫助來抵抗犯罪。為求證此信息，記者採訪了舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）。他表示：「我沒有聽說過這些事情」。

邵旗謙表示，華埠中的很多商戶都曾經歷過被打砸搶的事件，不過現在的治安狀況已經有所好轉。他說：「現在不像以前那樣，每個星期都有被搶劫的事件。現在在華埠巡邏的警員數量比較多，還有部分退休的警察在巡邏，治安情況已經好轉很多、」

邵旗謙強調，NBC所報導的內容是舊的，很多都是以前發生的事情。「我很奇怪為什麼把這些事又拿出來。」

舊金山華埠商戶聯會成立了一個公共平台，超過400名華埠商戶主在平台內互相分享信息。「如果有什麼緊急事件發生，他們都會在平台上第一時間發布出來，這樣其他商戶就可以馬上去幫忙。」邵旗謙說。

針對報導中所描述的碧麗珠寶公司（B Jewelry Co.）被搶一事，邵旗謙稱並不知情：「我知道這間店鋪曾經被搶劫過，不過最近發生的事情我並不清楚，店主也沒有在平台上發布消息」。目前，碧麗珠寶公司處於暫時關閉的狀態。

邵旗謙還表示，最近出現在華埠的遊民增多了，原因是田德隆地區的遊民被驅趕到了這裡。2021年12月，舊金山市長布里德（London Breed）宣布田德隆地區因毒品遊民氾濫而進入緊急狀態。儘管經過90天的整治，警方查獲毒品、非法槍支成果豐碩，但困擾舊金山的遊民問題依然沒有得到實質性的解決。

華埠 舊金山 遊民

上一則

被指病患吸毒過量 舊金山醫院遭查恐關閉

下一則

黨樹銘案兇嫌落網 警從她日記找到線索

延伸閱讀

反田德隆畫第3選區 金山華埠呼聲高

反田德隆畫第3選區 金山華埠呼聲高
自己社區自己救 芝25區區長盧漢士讚華埠維權有成

自己社區自己救 芝25區區長盧漢士讚華埠維權有成
布里德決心全面改革舊金山 與極左派決裂

布里德決心全面改革舊金山 與極左派決裂
布里德決心整頓舊金山 與自由派決裂

布里德決心整頓舊金山 與自由派決裂
布里德會倫敦市長 分享鄰里優惠政策

布里德會倫敦市長 分享鄰里優惠政策

熱門新聞

現金流出入多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離