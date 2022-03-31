NBC拿舊報導炒作？商戶聯合會：華埠治安好很多

華埠的流浪漢增多，原因是田德隆地區的流浪漢被驅趕到了這裡。(本報存圖）

全國廣播公司（NBC）日前播報新聞，稱舊金山華埠 在過去的24小時內至少10家商戶遭到不同程度的搶劫，並表示華埠的商戶需要更多來自城市的幫助來抵抗犯罪。為求證此信息，記者採訪了舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）。他表示：「我沒有聽說過這些事情」。

邵旗謙表示，華埠中的很多商戶都曾經歷過被打砸搶的事件，不過現在的治安狀況已經有所好轉。他說：「現在不像以前那樣，每個星期都有被搶劫的事件。現在在華埠巡邏的警員數量比較多，還有部分退休的警察在巡邏，治安情況已經好轉很多、」

邵旗謙強調，NBC所報導的內容是舊的，很多都是以前發生的事情。「我很奇怪為什麼把這些事又拿出來。」

舊金山華埠商戶聯會成立了一個公共平台，超過400名華埠商戶主在平台內互相分享信息。「如果有什麼緊急事件發生，他們都會在平台上第一時間發布出來，這樣其他商戶就可以馬上去幫忙。」邵旗謙說。

針對報導中所描述的碧麗珠寶公司（B Jewelry Co.）被搶一事，邵旗謙稱並不知情：「我知道這間店鋪曾經被搶劫過，不過最近發生的事情我並不清楚，店主也沒有在平台上發布消息」。目前，碧麗珠寶公司處於暫時關閉的狀態。

邵旗謙還表示，最近出現在華埠的遊民 增多了，原因是田德隆地區的遊民被驅趕到了這裡。2021年12月，舊金山市長布里德（London Breed）宣布田德隆地區因毒品遊民氾濫而進入緊急狀態。儘管經過90天的整治，警方查獲毒品、非法槍支成果豐碩，但困擾舊金山的遊民問題依然沒有得到實質性的解決。