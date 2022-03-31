聖荷西機場新消防大樓啟用 市長感謝聯邦提供1800萬資金

聖荷西機場消防第20分隊全新大樓30日啟用。聖荷西市長李卡多(左三)和多位來賓一同剪綵。(李卡多臉書)

負責聖荷西機場 消防安全的第20分隊全新大樓30日正式啟用。聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)、聯邦航空管理局(FAA)西太平洋區機場主任麥可克拉迪(Mark McClardy)以及聖荷西消防局長羅伯斯朋( Robert Sapien)，和市府經理、機場主管一起為啟用典禮剪綵。這項建案是從2020年就開始動工。

李卡多感謝FAA提供了1800萬的資金，取代了現有60年高齡消防大樓。雖然兩年疫情 期間旅客流量大幅減少，但是從2019年將近1600萬的旅客流量來看，這個建案絕對是有遠見的計畫。

李卡多介紹消防局長時，開玩笑說，「我一到現場局長就想我介紹這台巨大的傢伙(消防車)，我問他我可以開一下嗎?他當場拒絕」。

消防局長羅伯斯朋介紹全新消防隊大樓配備最先進的設備，也介紹目前一共有四台消防車，分別是Engine Bravo、Engine Alpha、Engine Charlie以及Engine Delta ，都24小時在聖荷西機場待命。

Engine Bravo是最先進的機場專用消防車，車頂還配備了伸縮式滅火砲台，最遠可以身長到100尺外的機身內，圖為示意木板為機身外殼，伸縮砲台穿入木板後準備滅火。(翻攝自網路)

其中Engine Bravo是最先進的機場專用消防車，40呎長、14呎高、重達8萬磅，全車乘載了3000加侖的水、420加侖的消防泡沫以及550磅的乾式粉末(purple-K)，可以因應不同的機場火警使用。車頭配備的強力消防砲塔，每分鐘可以噴出1200加侖的水(可以按照需求噴出上述三種消防物質)。

為了因應機艙內部起火的狀況，車頂還配備了伸縮式滅火砲台，最遠可以身長到100呎外的機身，穿入機身後以灑花式的噴頭對機身內滅火(見圖)，而且伸縮式滅火槍也能選擇使用水或泡沫兩種。

本建案設計和施工由Overaa Construction、Tenover Studio和 Yamamar Architecture完成，耗資2810萬元。

消防局長表示，新建的消防大樓從原來機場的東南側移置西南側，從距離上完全沒有影響救災時間，消防隊也會依照機場給出的消防等級，隨時待命進行必要的救援。20分隊所負責的範圍除了機場之外，還包括機場以外的設施和資源，以更好的服務於鄰近社區，包括居民和企業。