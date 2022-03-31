4月起 灣區4城舉辦車庫二手商品拍賣 活動前公布拍賣地圖

自家車庫拍賣是全美假日常見的社區活動，也是將長期不會使用的二手商品出清的好機會。(翻攝自網路)

自家車庫拍賣 (garage sale)是全美假日常見的社區活動，也是將長期不會使用的二手商品出清的好機會，但是缺點就是往往只有附近鄰居會知道，銷售情況得靠運氣。灣區的山景城、聖他克拉拉市、曲萊賽(Tracy)、艾爾賽利度(El Cerrito)陸續從4月份開始，將會舉辦全市車庫拍賣活動(citywide garage sale)。市民只要上網登記，市政府就會在活動前公布車庫拍賣地圖，讓有興趣的民眾自己去找到居民家的車庫拍賣。

由市政府帶頭舉辦車庫拍賣活動可以追溯到上世紀90年代，但是當時網路並不發達，所以宣傳的效果自然也不好。近年來因為電子地圖和行動網路的普及，這個活動也越辦越多，很多城市如聖他克拉拉市一年還會舉辦兩次。但是也因為疫情 的關係停辦了兩年。最近防疫鬆綁，4月9日聖他克拉拉市首先舉辦這項活動。接著4月30日曲萊賽市也有一場，5月7日則是山景城和艾爾賽利度市都會舉辦。

四個城市舉辦這項活動的規定大同小異，都是需要先到市府的官網註冊(進入官網搜尋citywide garage sale)，註明居民家住址和居民想要營業的時間，除了聖他克拉拉市沒有限制註冊時間外，其他的城市都有規定最後註冊時間。然後市府會在活動前將市裡所有的車庫拍賣點整理在地圖上，提供給需要的民眾。這其中又以聖他克拉拉市直接將位置連結到電子地圖上最為方便，所以才沒有限制民眾註冊時間。

山景城市府發言人懷特(Lenka Wright)表示，山景城支持零廢物目標(City’s Zero Waste goals)，通過車庫拍賣，可以讓民眾將堪用的二手物品再利用，不被丟入垃圾掩埋場。除了自己可以得到一筆收入外，也能保護資源達到零廢物目標，這是一個雙贏的活動。

他提醒有興趣作為賣家的民眾可以免費上網註冊。而且如果民眾和鄰居的物品數量不多，也可以考慮把它們合併在一個地方，註冊為多個家庭銷售點。

由於車庫銷售是由居民在個人家中舉辦的。所以提醒大家牢記所有公共衛生建議，以減少COVID-19的傳播，也尊重車庫銷售主人是否需要戴口罩 的要求。

懷特強調，山景城第一次全市範圍內的車庫銷售是在2002年舉行。平均每年約有200個家庭參加這個年度活動。而且根據統計每次活動可以避免了約125噸的物品被倒進垃圾場。