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聖荷西獲頒「歡迎多元種族」城市認證

記者熊移山／聖荷西報導
聖荷西市政府29日接獲由非營利組織「歡迎美國」頒發「歡迎多元種族認證」。 (翻攝自網路）
聖荷西市政府29日接獲由非營利組織「歡迎美國」頒發「歡迎多元種族認證」。 (翻攝自網路）

聖荷西市政府日昨接獲由營利組織「歡迎美國」(Welcoming America)頒發的「歡迎多元種族認證」(Certified Welcoming)。這是加州第2座城市，也是全國第13個城市被授予這項榮譽。「歡迎美國」是非營利、無黨派組織，所頒發的認證是代表著這個城市政策和計畫，反映出他們價值觀和對移民包容的承諾。這個組織相信，所有人包括移民在內都是有價值的貢獻者，對社區的成功和共同的未來至關重要。

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)宣布這項消息時表示，自2019年以來，種族平等辦公室(The Office of Racial Equity)一直致力於制定聖荷西的歡迎計畫(San Jose welcoming plan)。該計畫為聖荷西移民提供多方面信息和資源。

「移民為我們的社區做出了巨大的經濟貢獻，豐富了我們的文化，激發了我們的創新，重振了我們對自由的集體熱情」。李卡多強調，這項歡迎認證也是對市府在公民、社會和經濟生活的各個方面評估的結果。

根據聖荷西市統計，全市近40%人口在外國出生，近60%的兒童至少有一位是移民父母。在新美國經濟2014年報告中，聖他克拉拉縣的移民為該縣的經濟貢獻了大約770億元。

「歡迎美國」執行董事佩里奇(Rachel Perić)說，「很高興祝賀聖荷西獲得『歡迎多元種族認證』，作為我們國家技術和創新的最大城市，聖荷西被認證後將發出了強烈的信息，就是我們的經濟和公平政策必須齊頭並進，以實現包括移民在內的所有人一起強大及繁榮」。

前聖荷西市議員朱感生表示，這是非常好的事，代表聖荷西市多年來針對族群多元化的努力是被認可的。特別是去年聖荷西市也首度由巿議會決議儀式，正式向134年前華埠被大火燒毀事件道歉。這個舉動確實讓聖荷西市得到「歡迎多元種族認證」是實至名歸。

朱感生呼籲華裔勇敢地出來參政。他說，大家可以從不用經過選舉的市委員會(commission)開始，比如說都市計畫、機場、文化圖書館、公園的委員會。所有公民都可以申請讓市議會指派。在加入這些委員會後了解市政，才能進一步融入美國主流社會。

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