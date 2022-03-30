彭文正辯護律師張靜遭聲押 全美台聯會聲援

彭文正之辯護律師張靜遭聲押起訴，全美台灣同鄉聯誼會聲援，呼籲維護台灣的司法價值。（本報資料照片）

日前蔡英文 論文門案的彭文正辯護律師張靜，被檢調以「違反個資法、妨害秘密罪」為由搜索並聲請羈押，引發各界議論。對此，全美台灣同鄉聯誼會發出聲明指出，總統蔡英文以及民進黨 政府長期以行「司法改革」之名，但卻以國家的公權力對付人民進行司法迫害之實，可以看出是企圖以張靜一案，殺雞儆猴希望達到寒蟬效應。

全美台灣同鄉聯誼會認為，張靜一案令海外的台灣鄉親深感恐懼與不安，「我們認為張靜律師一案不僅是政治力對於司法機關最赤裸的干預和指揮，檢調向當權者俯首稱臣，趨炎附勢，連外界觀感都不屑一顧，自甘成為民進黨鷹犬的做法，讓人感痛心。」

全美台灣同鄉聯誼會指出，行惡之人無論罪行大小，都應秉持公正嚴厲處置。然而現今的台灣社會，已經充斥著持民進黨黨證，可橫行無阻的社會氛圍。例如，蘇貞昌在擔任台北縣長期間謊報丟失護照，但其實還失竊180餘萬台幣，未受檢調深入深入。偵辦陳明文高鐵上遺失台幣300萬現金的行李箱，也是在簡單解釋後旋即結案。韓國瑜任高雄市長期間遭前市長陳菊的攝影官吳建鴻潛入市長室高達五次，對其提告妨害秘密等罪，卻以輕縱收場。而蔡英文的「博士論文」說詞漏洞百出，彭文正的鍥而不舍的追查遭違法通緝、律師張靜挺身而出的以法抗暴遭查稅表、前台北市議員童仲彥以在英國獲得劍橋大學碩士的求學經歷，公開質疑蔡英文的博士資格，隨即被以詐領助理費5萬元台幣重判3年10月定讞。

全美台聯會表示，這些民進黨的司法政治追殺，已經昭然若揭，「讓追求公義的台灣人勇氣變得沈重。讓堅持真理的台灣人窒息不敢向前，讓學界及有識之士噤若寒蟬，外表看起來台灣似乎是風平浪靜，一片美好。」

全美台聯會強調，自由、民主與法治是締造亞洲第一個民主共和國－中華民國 的重要根基。可是近年來政府以犧牲台灣人的健康強行進口萊豬與核食，兌換國際社會對其惡行睜一隻眼閉一隻眼；也是以台灣人的血肉，換取國際社會對蔡英文學歷不敢質疑的聲浪，藉以鞏固政權。

聲明中指出，台灣人的良善成為民進黨對其予取予求的憑藉，「司法的防線已經被衝破，最後的尊嚴被自封鷹犬、自感榮耀的東廠所踐踏。台灣人民的道德與價值經民進黨深耕後，只剩下反中與逆來順受的奴性，繼續的沈默，將讓台灣每一個不願成為順民的人，都有機會成為下一個因反對民進黨，而牢底坐穿的政治犯。」

全美台灣同鄉聯誼會表示，台北、台中、台東等各地的律師公會已經出來聲援張靜，全美台聯會也希望海外台灣鄉親一起堅持「是非與道德，公平與正義」的台灣價值。