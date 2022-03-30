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經文處長賴銘琪 參加猶他外交研討會

記者李榮／灣區報導
賴銘琪參加猶他外交研討會，並見證中興大學與猶他州立大學簽署合作備忘錄。（經文處提供）
賴銘琪參加猶他外交研討會，並見證中興大學與猶他州立大學簽署合作備忘錄。（經文處提供）

駐舊金山經文處長賴銘琪，日前應邀至猶他峽谷大學（Utah Valley University）參加「第四屆猶他外交研討會」，與猶他州州長考克斯（Spencer Cox），多國的駐美總領事等外交官員、美方商界、學術領袖等，就各國防疫成效及烏克蘭情勢等議題交換意見。賴銘琪也出席見證台灣中興大學與猶他州立大學簽署合作備忘錄，進一步深化未來的合作。

賴銘琪在研討會上表示，包括成立中央流行疫情指揮中心、數位防疫APP等「台灣模式防疫機制」不僅成效良好，也有效維護民眾的衛生安全，並確保台灣的經貿及學校等社會活動照常運作。另一方面，台灣政府為協助抑制全球疫情擴散，共同提升全球整體防疫能量，已經向全世界80國援贈5400萬片口罩等防疫物資，其中1300萬片贈送給美國。同時，台灣也非常感謝美、日兩國分別援贈400萬劑及420萬劑疫苗，有助緩和台灣的疫情。

賴銘琪指出，烏克蘭遭到俄國侵略後，為共同援助烏克蘭難民，外交部協調民間迅速發動募款及捐贈人道物資，目前累計善款新台幣7.7億元，物資50公噸以上，充分展現民主國家團結以及「Taiwan Can Help」（台灣能幫忙）的精神。

此行賴銘琪也應猶他州立大學（Utah State University）校長考奇特（Noelle Cockett）的邀請，見證猶他州立大學與國立中興大學副校長林俊良簽署雙邊合作備忘錄，持續加強台猶之間的教育合作與交流。駐舊金山經文處教育組長周慧宜、副組長林世政也陪同參加。

駐舊金山經文處透露，賴銘琪訪問猶他州期間，另外也會晤多位友台的政治人物，期許共同持續增進台猶合作友誼，並再次感謝猶他州的眾議會與參議會在3月初時，通過的共同友台決議案。

猶他州 防疫 疫情

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