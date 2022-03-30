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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

僑社看板／媽媽教室線上講座 分享財經、健康、美食

記者李榮／灣區報導

金山灣區媽媽教室宣布，由於疫情的關係，4到6月依然採取線上活動。金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗表示，由於新冠肺炎變種病毒持續肆虐，媽媽教室一直無法排除群聚風險，因此春季班仍續採免費Zoom平台線上視訊教學。

4月1日將邀請何偉明舉辦財經講座，主題：「Covid-19疫後&烏俄戰爭，帶來的經濟、股票趨勢與展望。」 4月15日邀請潘關靜儀健康講座，主題：「御糖有術 - 你所不知道的碳水化合物。」5月6日生活講座，任毓平主講「 如何培養斷捨離的情商？ 」

5月20日美食講座，越洋邀請台灣名廚黃寶元藉線上介紹春季亞洲料理「紅╱黃╱綠三色料理：小黃瓜鮪魚捲、星洲炒米粉、韓式海鮮蔬菜湯」。6月3日園藝講座李曉東主講，主題：「DIY有機肥料與施肥指南。」6月17日文藝講座，蘇淑蓉主講「環環相扣見真情，親子DIY精緻耳環。」（材料費7元，依繳費順序限40名，錄取將給材料及備工具通知，另也歡迎上線觀看。）

上課時間： 周五上午10時至11時30分。地 點 : Zoom 視訊，直接 Zoom in：

https://us02web.zoom.us/j/9988063500pwd=bU5jZ1d2TXJObk03UTJQYy9nN3l0Zz09

行政費用 : 每年度每人20元，疫情期間免費。 聯絡電話 : (408) 252–4955；(408) 252–7070。

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