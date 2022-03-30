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殘障法傷害商家？ 跨黨派通過AB 2146法案補救

記者熊移山／庫比蒂諾報導
李文雄指著隔壁的商家門上的把手就跟他當時的門把一樣，就是這種「不友善」的門把讓他損失了2萬3000元。（記者熊移山/攝影）
李文雄指著隔壁的商家門上的把手就跟他當時的門把一樣，就是這種「不友善」的門把讓他損失了2萬3000元。（記者熊移山/攝影）

近一年來灣區陸續有小型商家因為店內通道和無障礙設施問題，被控違反美國殘障人士法案（Americans with Disabilities，簡稱ADA），使得疫情下原本經營困難商家更是雪上加霜。代表南灣的加州眾議員李天明(Alex Lee)近期在加州眾議會提出法案，希望由州政府提供經費，教育小型店家並改善無障礙空間避免受罰。

從門把到進入店家的地板斜度以及結帳台的高度、通道是否順暢，都有ADA的規定。(記...
從門把到進入店家的地板斜度以及結帳台的高度、通道是否順暢，都有ADA的規定。(記者熊移山/攝影)

ADA是在1990年通過的聯邦法令，主旨是在保護不同類別的殘疾，避免受社會的歧視。但這項法案保護的範圍，也包含一般餐廳或商店所有設施是否對殘障者友善，或是有無建置無障礙空間的設施。如果沒有達到要求經過殘障者提告，將會受罰。

李天明提出的AB2164法案，就是針對這個問題提出解決方案，並在加州眾議院司法委員會上獲得跨黨派的支持，以八比一的票數順利通過。

李天明在聽證會上表示，AB2164法案就是希望利用現行加州建築部門所設立的殘障通道和教育循環基金(Disability Access and Education Revolving Fund)的經費擴大使用範圍，讓這些經營困難的小型商家可以從中取得資金約8000元，改善店裡的無障礙空間符合殘障法的規定。

這項法案同時受到聖荷西市府的支持，聖荷西副市長瓊斯(Chappie Jones)以電話方式在聽證會中表達立場。

他表示，ADA殘障法因為牽涉到聯邦和加州地方法律，所以相對複雜。根據加州殘障通道委員會的年度報告顯示，聖荷西市是加州被指控違反殘障法最高的城市，而這些違規的商家最後在面對動輒上萬的律師費或是和解金，也往往讓他們難以承擔而倒閉。所以聖荷西市支持這項法案，來幫助這些小型商業主遵守法律。

如果是經營餐飲行業的商家，一定要準備一張像這樣的餐桌，可以提供使用輪椅的殘障人士...
如果是經營餐飲行業的商家，一定要準備一張像這樣的餐桌，可以提供使用輪椅的殘障人士使用。(記者熊移山／攝影)

庫比蒂諾經營超過30年金麥台灣小吃業主李文雄表示，殘障人士來消費，如果是單獨一個人的時候，店員主動幫忙服務是很自然的事。但是冠上了法律之後就會被有心人士所利用。去年疫情期間他突然收到法院的傳票，了解之後才知道，是一名住在250哩外的一位殘障律師提告，原因是說他餐廳大門的把手對坐輪椅的殘障人士不方便。提告者所提供的照片應該是從Google地圖上面擷取下來的。李文雄經過將近半年的周旋，最後律師費加和解金花了2萬3000元。

李文雄表示，他支持ADA也很尊重殘疾人士。但是像這一位提告的律師，針對灣區的近千家小型商家提告造成超過千萬的損失，這樣的做法令人不敢苟同。他提醒華裔商家，店鋪入口太窄、地面不平、結帳桌高於90公分、廁所面積太小，都是會被檢舉，一定要早日改善。

李天明所提出的AB2164法案，下一步就是交送州眾議會撥款委員會審議。

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