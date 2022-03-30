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自行車行頻頻遭竊 東主大嘆治安糟

編譯組／灣區29日電
舊金山自行車聯盟創辦人凱許多年來推廣單車運動，可是最近他所開的自行車行失竊嚴重，令他失望。此為示意圖。(Getty Images)
舊金山自行車聯盟創辦人凱許多年來推廣單車運動，可是最近他所開的自行車行失竊嚴重，令他失望。此為示意圖。(Getty Images)

舊金山自行車聯盟(the San Francisco Bicycle Coalition)共同創辦人凱許(Kash)多年來推廣單車運動不遺餘力，可是最近他所開的Urban Arrow自行車行、Bullitt貨運自行車行、Tern折疊自行車行紛紛失竊。尤有甚者，許多人發現車行失竊，大門敞開，也進來順手牽羊。種種惡劣社會現象，讓這位理想主義者感到幻滅。

警方後來在遊民區找到其中一輛失竊自行車，也在一家旅館發現另一輛失竊自行車。其他失竊單車都找不回來了。

凱許對這種社會現象感到不可思議。他說，一個好的社區，鄰居發現有商店深夜門戶大開，都會趕快報警處理。現在反而人人相告，有個順手牽羊的大好機會，不要放過。

多年前，當凱許從紐約來到舊金山時，舊金山的市場街(Market Street)就像一條快速道路。愛好自行車民眾經過多年努力爭取，市場街終於有了自行車專用道。凱許對市場街的發展感到驕傲。他說，根據「更好的市場街」(better Market Street)發展計畫，市場街將更方便單車族使用。

他說，他們曾經勝利過，看到民眾騎著單車在安靜、清潔的街道來來往往，內心十分快活。

然而疫情來臨。舊金山近年來變化令他絕望，這些變化包括房價昂貴異常、罪行氾濫、政治分裂等。凱許說，他與進步派社區民眾站在一起，保護右翼人士的反社會行為。他說，他想協助失意民眾站起來，可是社區繼續下沉，沒有錢的好人離開了舊金山，社區現在到處是罪犯與騙子。

凱許說，大約一個月前，一個人突然走入店內，光天化日下竟想帶走一台單車。幸好當時凱許有一個朋友也在店內，兩人合力將他趕出店外，類似騷擾層出不窮。

車行遭竊後幾個月，庫存仍未恢復，現在來車行看車、買車的客戶都必須預約，用意是減少前來車行騷擾的民眾。

凱許強調，為了安全起見，有意購買自行車民眾必須預約，即使是營業時間，車行門戶緊閉。他說，生意這麼做，實在很不得已，可是又不得不然。凱許在舊金山推行騎單車，35年過後，似乎毫無進展。

凱許說，如果他還是25歲，他會到其他地方發展單車事業，可是無論如何，現在舊金山已經是他的家了，再怎麼困難，都必須奮鬥下去。

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