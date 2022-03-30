反田德隆畫第3選區 金山華埠呼聲高

舊金山將重畫選區。圖中綠色線條區域為擬議分區。（選區重劃委員會）

舊金山 市府選區重畫小組推出的重畫地圖初稿後，其中3A、3B兩個方案都有把田德隆區畫入第三選區。此舉遭到華埠 社區代表和商戶的一致反對，稱這樣的規畫會嚴重稀釋舊金山華埠本就不充足的資源。

華埠商人協會會長李雷綺華表示，華埠、漁人碼頭、北灘、聯合廣場和俄羅斯 山是由依賴旅遊業的小企業聯繫在一起的共同利益社區。她反對將田德隆區畫入第三區，因為如將田德隆區與華埠捆綁起來，會稀釋華埠原本就稀缺的資源。目前華埠的小企業，因為疫情、反亞裔仇恨、犯罪增加和財產損失等境遇，已經非常艱難。

華埠商戶代表陳展明表示，如將田德隆區畫入第三選區，擔心將會把更多的遊民和精神病患者帶到華埠，並會嚴重影響華埠的治安，令這裡淪為罪案多發地區。從而影響到遊客的到訪，並妨礙到華埠經濟的發展和復甦。

對於此提案，中華總會館多位商董和主席團一致通過決議，表示會聯合華埠的各個僑團和商戶聯合簽字反對將田德隆畫入第三選區。

中華總會館中文書記李殿邦表示，簽名已在收集中，目前還沒有完全的統計，預計4月初會有結果。

李雷綺華希望民眾盡快積極填寫表格，發表關於選區重畫的意見。民眾可登陸網站https://redrawmysf.publicredistricting.com提交。

依據舊金山市府憲章，選區須遵從法律規定，遵守人口相當原則。選區之間的人口數，不得偏離統計平均值多於1%。除非有額外因素，如防止分裂或稀釋少數族裔的投票權或保持獲公認社區完整，則可偏離統計平均值不多於5%。

選區重畫工作組在聽取中華總會館的會議之後，上周六又發布了4A版本地圖。在這一版本中，華埠所在的第三區納入了俄羅斯山北部至臨海地區，這裡原本是第二區，聯合廣場南部地區則畫為第六區。在華埠面臨爭議的田德隆區從原本的第六區畫至第五區。

選區重畫工作組強調，重畫地圖是反覆變動的過程，很快會有新版本發布，民眾可以發送郵件到[email protected]或致電(415)554-4445發表意見，也可參加工作組會議。民眾還可以登陸網站https://redrawmysf.publicredistricting.com自行規畫地圖並提交。

舊金山市議會選區重畫需在4月15日之前完成。工作組下次會議定於4月2日舉行，之後每隔一天會舉行會議。選區重畫委員會希望民眾積極參與提出建議。