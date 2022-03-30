我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

民調：灣區發展方向 64%居民認錯誤

編譯組／灣區29日電
2022年民調發現，64%民眾認為灣區朝錯誤方向發展。（Getty Images）
2022年民調發現，64%民眾認為灣區朝錯誤方向發展。（Getty Images）

雖然新冠疫情轉緩，灣區民眾繼續面臨房價與遊民問題挑戰。最近一項民調發現，每10個灣區民眾，就有6個人以上認為灣區朝錯誤方向發展。

灣區委員會(Bay Area Council)2022年民調發現，64%民眾認為，灣區朝錯誤方向發展，比一年前高出14%，認為灣區朝正確方展的民眾只有21%。

接受民調民眾一般認為，灣區的房價與遊民因素是未來發展最大隱憂。這次民調是灣區委員會委託EMC研究中心，對1000名灣區民眾所作民調，民調誤差幅度為正負3.1%。

灣區委員會指出，2014年開始做灣區發展民調時，認為灣區朝正確方向發展民眾高達57%，現在只有21%。對灣區方展方向不滿民眾比率為歷年來最高。主辦民調單位並且發現，48%受訪民眾表示考慮離開灣區，比率之高如同去年。

24%民眾指出，灣區遊民氾濫乃為最為嚴重問題，21%指出灣區房價、住屋問題讓他們深感不滿，另外10%者認為是生活費昂貴。15%民眾認為是犯罪問題，5%抱怨交通。另外也有2%提到新冠疫情帶來的種種困擾。

灣區委員會執行長伍德曼(Jim Wunderman)在聲明中指出，過去兩年期間，灣區民眾經歷過種種傷害，他將在這次民調加上一個大星號，以示警戒。伍德曼說，他深信灣區潛力雄厚，將會從目前低迷狀態再次崛起，可是目前最重要的是聆聽民眾心聲，解決民眾內心不滿與憂慮。

然而即使大部分民眾認為灣區朝錯誤方向發展。八成民眾仍然肯定灣區為創新中心，七成民眾認為灣區教育水準高，就業機會佳。一半以上民眾肯定灣區為成家立業好地方，發展商務環境甚佳。

灣區 民調 遊民

上一則

殘障法傷害商家？ 跨黨派通過AB 2146法案補救

下一則

反田德隆畫第3選區 金山華埠呼聲高

延伸閱讀

北加眾議員李天明提法案 補救殘障法對商家傷害

北加眾議員李天明提法案 補救殘障法對商家傷害
矽谷科技員工逾21歲無證移民子女 居留面臨危機

矽谷科技員工逾21歲無證移民子女 居留面臨危機
酒後駕跑車撞進俄勒岡遊民帳篷 4死2重傷

酒後駕跑車撞進俄勒岡遊民帳篷 4死2重傷
原油價格下降 舊金山1加侖5.93元創新高

原油價格下降 舊金山1加侖5.93元創新高
僑委會海外青年文化志工培訓 報名

僑委會海外青年文化志工培訓 報名

熱門新聞

現金流出入多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流出入多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返