民調：灣區發展方向 64%居民認錯誤

2022年民調發現，64%民眾認為灣區朝錯誤方向發展。（Getty Images）

雖然新冠疫情轉緩，灣區 民眾繼續面臨房價與遊民 問題挑戰。最近一項民調 發現，每10個灣區民眾，就有6個人以上認為灣區朝錯誤方向發展。

灣區委員會(Bay Area Council)2022年民調發現，64%民眾認為，灣區朝錯誤方向發展，比一年前高出14%，認為灣區朝正確方展的民眾只有21%。

接受民調民眾一般認為，灣區的房價與遊民因素是未來發展最大隱憂。這次民調是灣區委員會委託EMC研究中心，對1000名灣區民眾所作民調，民調誤差幅度為正負3.1%。

灣區委員會指出，2014年開始做灣區發展民調時，認為灣區朝正確方向發展民眾高達57%，現在只有21%。對灣區方展方向不滿民眾比率為歷年來最高。主辦民調單位並且發現，48%受訪民眾表示考慮離開灣區，比率之高如同去年。

24%民眾指出，灣區遊民氾濫乃為最為嚴重問題，21%指出灣區房價、住屋問題讓他們深感不滿，另外10%者認為是生活費昂貴。15%民眾認為是犯罪問題，5%抱怨交通。另外也有2%提到新冠疫情帶來的種種困擾。

灣區委員會執行長伍德曼(Jim Wunderman)在聲明中指出，過去兩年期間，灣區民眾經歷過種種傷害，他將在這次民調加上一個大星號，以示警戒。伍德曼說，他深信灣區潛力雄厚，將會從目前低迷狀態再次崛起，可是目前最重要的是聆聽民眾心聲，解決民眾內心不滿與憂慮。

然而即使大部分民眾認為灣區朝錯誤方向發展。八成民眾仍然肯定灣區為創新中心，七成民眾認為灣區教育水準高，就業機會佳。一半以上民眾肯定灣區為成家立業好地方，發展商務環境甚佳。