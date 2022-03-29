原油價格下降 舊金山1加侖5.93元創新高

灣區油價再創新高。（美聯社）

根據美國汽車協會AAA的數據，周一（28日）全國汽油的平均價格繼續保持平穩，但對於加州 包括灣區 在內的幾個城市來說，情況並非如此。

根據AAA的數據，舊金山、屋崙、聖他路薩、納巴、委利賀、費爾菲德和聖荷西在過去兩天裡錄得了各地史上最高的汽油（普通和/或柴油）平均價格。

原油占消費者汽油費用的三分之二以上，其成本在俄羅斯2月入侵烏克蘭時飆升至100美元。美國汽車協會說，兩周前，當原油價 格逐漸降至110美元以下時，全國天然氣的平均價格也隨之下降。

原油分析師說，由於高油價和低需求，汽油價格已經穩定下來；但北加州汽車協會發言人巴斯克斯（Aldo Vazquez）表示，如果原油的成本仍然很高或上升，仍會推動油價上漲。

周一，全國普通汽油的平均價格為4.24美元，比一周前下降了1美分。

「在不久的將來，我們將看到輕微的下降和一些潛在的上升混合在一起，」Gas Buddy石油分析主管德哈恩（Patrick De Haan）說，「加州市場應該最終會冷卻下來，南加州的地區甚至可能走低，而五大湖區的油價在過去一周左右的時間下降後可能會跳升。」

但目前來看，加州繼續出現全國最高的油價。AAA說，周一，加州的普通無鉛汽油和柴油的平均價格分別為5.91美元和6.42美元，比上周上漲約6美分和16美分；在灣區，舊金山周一的普通汽油平均價格最高，為5.93美元，比一周前上漲了1美分；星期日，該市的柴油記錄為每加侖6.62美元，比一周前上漲15美分。

根據AAA的數據，以下是過去兩天普通無鉛汽油和/或柴油的平均價格達到最高記錄的灣區城市:

舊金山：周一每加侖普通汽油的價格達到5.93美元；周日，柴油價格為6.62美元。

屋崙：周一每加侖普通汽油5.87美元，柴油為6.56美元。

聖他路薩：周六每加侖普通汽油5.91美元；周日柴油為6.63美元。

納巴：周日每加侖普通汽油5.93美元，柴油為6.60美元。

委利賀-費爾菲德：周一每加侖普通汽油5.79美元，柴油為6.51美元。

聖荷西：周日每加侖普通汽油5.85美元；周一柴油為6.61美元。