矽谷科技員工無證移民子女 面臨危機

智庫「卡托研究所」估計，今年美國將約有1萬名未成年人年滿21歲並失去合法居留身分。這是移民系統許多問題之一，形成危機。(Getty Images)

日益嚴重的簽證危機，影響矽谷科技工作者的下一代，他們在移民 改革努力中被遺忘。許多年輕人當初是通過父母工作簽證 被帶到美國、整個童年都在灣區度過，家人都在等待獲得合法永久居留權，但因簽證申請積壓、等待過程拉長，當他們年滿21歲時，可能失去被撫養子女簽證身分並面臨被驅逐出境。

2006年，一家美國公司聘用德布納特(Deepasha Debnath)的父親，她隨家人從印度來到矽谷。九歲時，父親在灣區公司工作，加州成為他們的家，2010年全家申請綠卡 。但是，當她年滿21歲並失去受撫養子女簽證時，移民規則也將她自家庭尚未批准的綠卡申請中剔除。德布納特當時正在上大學，設法改用外國學生簽證、延長她在美停留時間，卻不再獲得永久居留權或公民身分程序。簽證將在畢業時結束。

智庫「卡托研究所」(Cato Institute)估計，今年美國將約有1萬名未成年人年滿21歲並失去合法居留身分。對於像德布納特這樣的年輕人，沒有永久解決方案，只能與家人同住成為無證移民，或返回一個他們幾乎不認識的國家，兩者之間做出選擇。

政策制定者越來越意識到如德布納特這樣年輕人的困境，他們被稱為「有證夢想者」(documented Dreamers)，這個名詞提高政治能見度，但部分人士拒絕這個稱號，因為不想被視為與同樣是童年時期來到美國、並在華府獲得一些保護的無證移民競爭。

卡托研究所移民專家比爾(David Bier)表示，這是移民系統許多問題之一，不是因為設計而是因為忽視而衍生的問題，形成危機。問題的根源，來自限制每年可核發來自任何一個國家的移民綠卡總數。在網路泡沫之後，越來越多印度人持高技術工作簽證來到美國，並在這裡與家人團聚，等待綠卡時間可長達數十年。

2012年兒童入境暫緩遣返計畫(Deferred Action for Childhood Arrivals program，簡稱DACA)最初適用於兒童被帶到美國的合格移民，對合法身分沒有限制。但在實施過程中，政策只對無證移民提供保護，卻不包括那些簽證過期的人。拜登政府正在尋求建議一個更正式的DACA計畫，以保護其免受法庭挑戰，部分組織與立法者敦促政府，簡易地將簽證持有人子女包括在內。