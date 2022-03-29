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中華文化夏令營復辦 傳承台灣優質文化

記者李榮／灣區報導
北加州中文學校聯合會今年將恢復舉辦中華文化夏令營。（記者李榮／攝影）
北加州中文學校聯合會今年將恢復舉辦中華文化夏令營。（記者李榮／攝影）

加州中文學校聯合會宣布，今年度的「中華文化夏令營」將恢復舉辦，課程包括扯鈴、舞獅、踢毽子、跳繩、民俗舞蹈、重陽節發糕、捏麵人、撕畫、剪紙花、香包和兒童時裝秀等，以及各式民俗體育、民俗舞蹈、民俗藝術、民俗手工藝、中華傳統小吃與團康活動，相信能讓在美國長大的新一代，也能透過豐富的課程，體驗具有台灣特色的優質中華文化。

北加州中文學校聯合會長李亭儀介紹，這次的中華文化夏令營時間為6月13日至6月17日，夏令營地點就在金山灣區南灣華僑文教中心（100 S. Milpitas Blvd, Milpitas）。報名的資格必須是2022年9月升1到7年級的學童，夏令營會依照年齡分班。另外，中華文化夏令營也開放9到12年級的學生應徵助教。

李亭儀指出，因為新冠肺炎疫情的關係，先前暫停舉辦中華文化夏令營，現在終於可以恢復舉行，大家都很期待。聯合會也聘請到許多專業老師，相信能帶給小朋友一個豐富的文化薰陶與體驗。

夏令營每天早上9時起，還有提早的學前托顧時間，以及加長時段，方便上班的家長。營隊最後一天還會舉辦成果展，呈現所學的中華文化。

中華文化夏令營由中華民國僑務委員會贊助。僑教中心主任莊雅淑表示，中華文化夏令營一直是家長與同學所企盼的活動，而且內容包含具有台灣特色的優質中華文化，非常難得。這次是新冠肺炎疫情後首次舉辦，相信會非常精采成功。

僑教中心副主任徐廣梅也說，非常感謝北加州中文學校聯合會辦理夏令營，「我知道夏令營是很多家長與學生都在期待的活動，以前常常是父母拉著（小孩）來，但結果結束的時候是小孩被父母拉著走。」

負責這次夏令營的中文學校聯合會前會長汪昌泰表示，為因應疫情，夏令營已經安排各式防疫措施，請家長與學生放心。另一方面，中華文化夏令營的收費基本是以成本價服務僑胞，希望減輕家長負擔、傳承中華文化。

聯合會呼籲，夏令營的名額有限，家長最好及早報名，3月31日前有早鳥優惠。詳情可洽北加州中文學校聯合會，網址：https://www.anccs.org。

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