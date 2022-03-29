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紀念蔣公逝世 孫文學校校長張亞中4月3日開講

記者李榮／灣區報導
孫文學校校長張亞中將主講「蔣公中正一生對中華民國的貢獻」。（鄭積森提供）
孫文學校校長張亞中將主講「蔣公中正一生對中華民國的貢獻」。（鄭積森提供）

為紀念蔣公1975年4月5日逝世，「北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會」宣布將於4月3日下午4時至6時主辦「北美僑學界紀念先總統蔣公中正逝世47周年視訊大會」，邀請孫文學校校長張亞中主講「蔣公中正一生對中華民國的貢獻」。委員會指出，張亞中對中華民國建國史及蔣公行誼有深刻研究，精采可期，歡迎大眾線上參與。

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會表示，此次視訊大會的合辦單位都是支持中華民國的僑團，包括舊金山灣區、華府、芝加哥、加東及南加州五地區三民主義統一中國大同盟、休士頓孫文學校、達拉斯及休士頓的中山學術研究學會及榮光聯誼會：中國國民黨休士頓、屋崙、沙加緬度、直屬矽谷、聖荷西、聖他克拉拉分部；中華民國保釣行動聯盟、聖荷西台灣同鄉聯誼會、金山灣區空軍大鵬聯誼會、華人漁獵協會、北加州華僑協會、中華耆英聯合會、急難救助協會—庫比蒂諾。另外還有多所大專校友會，包括華府黃埔、北加州留台僑生、中山、中原、海洋、淡江、旅美陸官、空軍官校、空軍航技、復興崗、中正理工、中央警大等30多個僑團。

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會主任委員鄭積森表示，蔣中正一生奉獻給中華民國，早年協助國父推翻滿清創建中華民國。民國13年，陸軍總司令陳烱明叛變，國父蒙難永豐艦，蔣公更是自上海趕來共商平亂大計，深受國父信任，後接任海陸軍總司令、創辨黃埔軍校，在軍事委員會委員長任內，領導全民抗戰八年，最後獲得勝利光復台灣。

他表示，蔣公的貢獻實在非常卓著，在蔣公的帶領之下頒佈憲法，實行憲政，當選中華民國首任總統。民國38年國民政府播遷台灣，實行耕者有其田，實施地方自治；發行新台幣，穩定金融；實施九年國民義務教育、發展大專院校教育、保送優秀青年出國留學、培養專業人才；興建水利、改良稻米品種；成立出口加工區；加強軍事院校教育，整編三軍，鞏固國防，確保台、澎、金、馬的安全。

鄭積森說，中華民國國民及僑胞應飲水思源，可是近年來民進黨有心人士，把蔣公的功績淹沒，並聲言要拆除中正紀念堂，刻意製造台灣族群的衝突對立，令人痛心，因此呼籲全美各地區支持中華民國的僑胞，踴躍上網參加此紀念會，瞭解蔣公對中華民國的貢獻。

視訊大會時間：4月3日（周日）下午4時。ZOOM ID：510 304 1203。Passcode：94555。

中華民國 加州 北加

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