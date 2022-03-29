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僑委會海外青年文化志工培訓 報名

記者李榮／密爾比達報導
新一年度的海外青年文化志工培訓，報名起跑。（本報檔案照片）
新一年度的海外青年文化志工培訓，報名起跑。（本報檔案照片）

金山灣區「2022-2023年海外青年文化志工（FASCA）培訓」，今年將於6月9日至12日以實體課程舉行，活動以「領導統御、團隊協作、社區服務、文化體驗」為培訓目的，培養華裔青少年的文化內涵與領袖格局。南灣僑教中心指出，海外青年文化志工自即日起開始接受報名，歡迎本地區2022年暑假過後升9年級新生或以上的華裔高中生參加，名額60名，額滿為止。

僑教中心介紹，今年課程邀請許多實力派老師來營教學，內容豐富精采，包括文化尋根課程、團隊組織帶領和溝通技巧課程等。相信有同樣文化背景的青少年齊聚一堂能夠幫助彼此學習交流，也可以結交志同道合的好朋友，並在學習與社區服務中鍛鍊成長。

僑教中心指出，每位學員培訓結業後，還具有加入海外青年文化志工組織（FASCA）資格，並可參與僑委會所提供的多元學習機會。當學員服務時數累積超過100小時，可申請「美國總統志工服務獎」。

報名詳情：https://tinyurl.com/2p88zjck。本年採通訊報名，報名表件備齊後，請郵寄至金山灣區文教服務中心，地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035。聯絡電話：(408)747-0394分機117，林小姐。

灣區 華裔

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