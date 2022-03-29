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灣區台灣童玩節 4月2日桑尼維爾市同樂

記者熊移山／佛利蒙市報導
台灣文化體育協會主辦的「大家來逗陣」活動，將於4月2日於桑尼維爾市登場。(記者熊移山/攝影)
台灣文化體育協會主辦的「大家來逗陣」活動，將於4月2日於桑尼維爾市登場。(記者熊移山/攝影)

由北加州台灣文化體育協會主辦的「大家來逗陣」活動，將於4月2日於桑尼維爾市登場，由於疫情的關係，主辦單位還是低調行事，現場並沒有邀請其他單位協辦，主要成員都是文體會成員。現場將準備大家熟悉的兒時遊戲，大風吹布袋戲、踩氣球等等，另外美食自然也是不可少的項目。

文體會會長高椿惠表示，在疫情慢慢緩和後，這一次的活動算是暖身，如果一切順利將在8、9月再舉辦像以往規模的大型活動。這一次的活動是免費入場，但現場的美食烤香腸、油飯、紅豆餅則需要購買票券。另外現場也響應僑委會活動舉辦「台灣加入WHA聯名活動」，並由文教中心提供50份「熊愛台灣-愛心能量包」提供給前來聯名的民眾抽獎。能量包中除了有一個印有台灣黑熊、我愛台灣的環保包之外，還有印有相同圖案的口罩，以及小朋友最喜歡的紋身貼紙。

另外文教中心主任莊雅淑也表示，為了慶祝僑委會成立90周年，僑委會也在台灣與58家特約醫療院所合作提供高階健檢方案給僑胞，希望在下半年疫情緩和後，僑胞拿僑胞證就能回台灣以優惠的價格做全身健康檢查。如果僑胞對這項健檢有疑問，請可以致電或上僑委會金山僑教中心官網查詢。

文體會義工還特別從台灣帶來了手工布偶，希望喚起大家兒時回憶。(記者熊移山/攝影)
文體會義工還特別從台灣帶來了手工布偶，希望喚起大家兒時回憶。(記者熊移山/攝影)

疫情 美食 加州

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