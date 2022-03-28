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24區州眾議員選舉激烈 李天明、朱感生、黃潔3華人競逐

記者熊移山／佛利蒙報導
24區眾議員候選人朱感生(右一)與前來站台的政界人士一同上台致詞。(記者熊移山╱攝影)
24區眾議員候選人朱感生(右一)與前來站台的政界人士一同上台致詞。(記者熊移山╱攝影)

加州眾議員初選將近。第24州議員選區中，五位候選人中有三位華裔候選人，分別是現任州眾議員李天明、曾任州眾議員的朱感生，以及現任佛利蒙市市議員黃潔宜。由於第24選區亞裔人口眾多，各候選人利用假日卯足全力衝刺。

朱感生在3月26日的募款餐會上，特別邀請了知名華裔大廚甄文達到現場站台。甄文達也以「宮保雞丁」秀開場，讓現場笑聲不斷。

甄文達表示，他認識朱感生夫婦超過20年，他們都是開餐館的好友。他說，餐飲業和政界很像，都是要了解自己客人，而且開餐館沒有過人的意志和努力是不會成功的。朱感生就是他心目中最適合的眾議員人選。

募款餐會現場也來了相當多華裔商界代表，以及現任及卸任的政界人物。

現任佛利蒙市市議員黃潔宜競選總部正式成立，現場也吸引了大批支持者。(黃潔宜提供)
現任佛利蒙市市議員黃潔宜競選總部正式成立，現場也吸引了大批支持者。(黃潔宜提供)

另外一位候選人黃潔宜是五位候選人中唯一的女性。在競選總部成立大會上，她表示身為佛利蒙市議員、第一代移民、小企業主和兩個特殊需要孩子的媽媽。面對疫情的復甦期，經濟振興和協助弱勢族群是她未來的施政重點，另外遊民問題、社區安全和婦女權益的保障她也會持續關心。

現任佛利蒙市市議員黃潔宜競選總部正式成立，現場也吸引了大批支持者。(圖黃潔宜提供...
現任佛利蒙市市議員黃潔宜競選總部正式成立，現場也吸引了大批支持者。(圖黃潔宜提供)

現場除了有亞裔族群前來站台，也有不少婦女團體的領袖參與支持。

現任眾議員李天明(左二)對自己連任有很大的信心。左一羅達倫，左三柯提斯，右一本田...
現任眾議員李天明(左二)對自己連任有很大的信心。左一羅達倫，左三柯提斯，右一本田。(李天明提供)

現任州眾議員李天明2020年當選時，是加州眾議院裡最年輕的議員，這兩年在議會也相當活躍，他曾在去年提出針對富人徵稅的法案，引起相當大的討論。他利用這個假期舉辦募款餐會，現場擠滿了支持者，並有現任眾議員、參議員及商界名人前來參加。包括加州參議員柯提斯(Dave Cortese)、加州眾議員羅達倫(Evan Low)、前聯邦眾議員本田實(Mike Honda)等

加州眾議員第24選區包括佛利蒙、紐華克、密爾比達、聖他克拉拉，以及部分聖荷西。目前除了三名華裔外，也還有一位曾任聖荷西市議員的葉南(Lan Diep)，以及上屆代表共和黨參選的伯頓（Bob Brunton）。

眾議員 加州 華裔

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