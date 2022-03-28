哈佛教授：速頒諾貝爾和平獎給烏克蘭總統 增加普亭暗殺難度

加州聯邦俱樂部的講座上，哈佛大學知名法學教授德修維茲表示，已正式向諾貝爾獎委員會提名烏克蘭總統澤倫斯基獲諾貝爾和平獎。（視頻截圖）

加州聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）舉行在線對話。哈佛大學知名法學教授德修維茲(Alan Dershowitz)表示，已正式向諾貝爾獎 委員會提名烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）獲諾貝爾和平獎。他還提議對通常在秋季頒發諾貝爾獎的規則進行例外處理，立即給澤倫斯基頒獎，因為他可能活不到秋天。此舉也能增加普亭 暗殺他的難度。

★促制定馬歇爾計畫

德修維茲表示，西方國家需要為烏克蘭、波蘭和摩爾多瓦制定「馬歇爾計畫」（The Marshall Plan），透過經濟援助，協助這些國家重建。但現在的重點是贏得戰爭，防止未來的死亡。難民被迫離開一個國家的問題很重要，但避免在烏克蘭被殺更重要。「世界各地的正在貢獻資金。西方人須理解，可能須承擔一些風險。我不是在建議設立禁飛區。我不建議要做任何激怒普亭的事情。但西方須做得更多，而不僅是送錢。雖然制裁現在還沒有什麼效果，但將開始產生效果。」

德修維茲說，拜登總統須向普亭表明，國際社會將永遠不會接受他回歸。這是一場戰爭。最大的擔心，這是一場給普亭帶來巨大風險的戰爭。他可能被廢黜，可能被殺。當赫魯曉夫在古巴導彈危機期間被總統肯尼迪擊敗時，他此後只堅持數年。俄羅斯人不喜歡軟弱的總統。普亭知道他的遺產、聲譽、職位，也許他的生命，取決於不失去烏克蘭（即入侵成功）。這可能會把普亭推向一個角落，可能導致他使用化學武器或戰術核武器，這將在俄羅斯和北約以及世界其他國家之間造成更大的衝突。險情還沒有結束。「我們面前有巨大的恐懼，須認真對待。」

★德屠殺猶太 人未受罰

德修維茲表示，俄羅斯入侵後，世界各國反應快速，發動制裁。這讓他對80年前發生的事情尤其憤怒。當時世界沒有團結起來試圖阻止納粹謀殺600萬猶太人。他家的牆上掛著一封愛因斯坦寫於1944年的德文信。信中說，反猶太主義是反猶分子的問題。「猶太人沒有什麼可擔心的，只要他們不打我們」。

他說，如今並非1944。當時，屠殺猶太人完成一半，愛因斯坦可能不知道它的程度。現在，社交媒體，電視，將前線戰火訊息帶到人們的客廳。

他說：「很多人不知道在二戰中發生了什麼，德國是如此強大。世界允許德國在30年代建立自己的實力，儘管其違反凡爾賽條約。結果是，世界無法打敗德國，直到美國參與到戰爭中。如果不是日本愚蠢行為，這也不會發生。軸心國犯了兩個錯誤：日本攻擊珍珠港，德國攻擊蘇聯。」

德修維茲說，在某些方面，德國確實贏得戰爭。希特勒說，如果殺了猶太人，德國就會成為歐洲最強大、最有力的經濟和軍事國家，這兩件事都發生了。他們殺了猶太人，由於馬歇爾計畫，德國成為最強大的經濟力量，擁有最強大的軍事力量。現在是世界上最受歡迎的國家之一，從未因其在二戰期間的所作所為而受到應有的懲罰。這確實向其他潛在的獨裁者發出訊息，即你被打敗後，世界可以很寬容。這對今天世界上發生的事情的影響相當清楚，令人擔憂。

★中國將是關鍵角色

他說：「上個月和最近一個半月的變化是二戰結束以來國際關係中最戲劇性的，比冷戰還厲害。我們看到了重大的調整，其中的關鍵角色將是中國。而我們不知道中國今天的立場。中國不會因為世界經濟被炸毀而受益。中國正在成為經濟上的超級大國，我認為它受益於穩定的歐洲和一個更穩定的世界。我希望它能看到自我的利益，把它和俄羅斯分開。但這些都太複雜了，在這一點上暫時無法判斷。」

德修維茲此前數次給諾貝爾委員會提名候選人，被提名的伯納德·朗（Bernard Lown）和另一人獲獎。德修維茲說，已正式提名烏克蘭總統澤倫斯基獲得諾貝爾和平獎。他還提議諾貝爾委員會立即開會，對通常在秋季頒發諾貝爾獎的規則進行例外處理，立即給澤倫斯基頒獎，理由有二。第一，他可能活不到秋天。第二，現在給他頒獎，可增加一點普亭試圖暗殺他的難度。「這種努力，不僅僅表明西方團結一致反對俄羅斯，更多的是傳遞資訊，為什麼要這麼做」。