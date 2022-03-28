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金山地檢長博徹思：地檢處信息透明 屬黃金水準

記者王子涵／舊金山報導
博徹思講解地檢處線上數據表格，其中包括被起訴案件數、完結案件數等關鍵數據，以加強數據透明化。（記者王子涵╱舊金山攝影）
博徹思講解地檢處線上數據表格，其中包括被起訴案件數、完結案件數等關鍵數據，以加強數據透明化。（記者王子涵╱舊金山攝影）

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）日前在面向華文媒體的圓桌會議上，再次強調了他在數據透明方面做出的努力，指出地檢處繼3月初公佈兩組新數據儀表後，已經將總數擴充至六組，這其中包括了起訴、逮捕、結案、移轉、再次犯罪等關鍵數據。博徹思稱，根據加州其他縣市地檢處的反饋，舊金山地檢處在信息透明方面屬於黃金水準。

地檢處數據研究與分析主管拉比諾維茲（Mikaela Rabinowitz）指出，由於新冠疫情的影響，舊金山警局在2020年所收到的案件報告有明顯的下降，2021年的案件總數有所回升，但仍沒有超過2019年的水平。

地檢處的職能在於，當警方收集到足夠多的案件證據時，地檢處的檢察官便可以視情況起訴罪犯，並最終設法將其定罪；或通過案件移轉的方式，如罰款、社區服務、药物康復等處理。亦或直接駁回案件。所以，提升公共安全主要需要警察局、地檢處、法院三方的通力合作。

與前舊金山地檢長賈斯康（George Gascon）相比，博徹思被指在某些嚴重罪行的起訴比例少於前任，如搶劫和襲擊。但在謀殺案的起訴率上，二者基本持平，博徹思在毒品犯罪的起訴率會出一些。博徹思表示，許多案件他們會選擇進行移轉處理，這是起訴率下降的原因之一。

博徹思強調，儘管2021年的案件總數有所增長，但是完成逮捕和提交到地檢處的案件數量卻有所下降。他表示，警局需要做好自己的工作。「警察工會指責攻擊地檢處是長期存在的問題，他們將矛頭指向我們，為自己的過失找藉口。」博徹思說，「我希望與每一位辛苦工作的警員合作，但警察工會卻試圖破壞我們的關係。」

「我們不能控制法院。」博徹思表示，由於新冠疫情以及人力短缺等因素影響，大量的案件遭到積壓而無法進入審判。「目前可供審判的法庭正在進一步開放，我們也在試著學習適應這種安排。」博徹思說。

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