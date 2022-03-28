聖荷西市中心爆2槍擊案1死 目擊者原以為在放煙花

聖荷西警方27日清晨在市中心的一家餐館開槍擊中一名持槍男子。(聖荷西警局提供)

聖荷西 警方27日清晨在市中心的一家餐館開槍擊 中一名持槍男子。這間餐館距離當天稍早另一人在另一次槍擊事件中喪生的地方大約一個街區。在上午的大部分時間裡，聖荷西市中心的幾個街區都被關閉，因為警方調查了聖荷西州立大學西部周邊一個龐大的犯罪現場。

下午仍然關閉的是從San Fernando Street到San Salvador Street的South Fourth Street的北行車道，以及La Victoria Taqueria餐廳附近受影響的San Carlos Street街區。警方當天下午表示，儘管這兩起槍擊事件都發生在大學校園附近大約半小時內，但這兩起槍擊事件似乎並不相關。

聖荷西警局表示，當天第一宗槍擊發生在凌晨2時45分，一名男子在San Carlos街以北的南四街被殺。這是該市2022年的第四起兇殺案。目前尚未宣布逮捕任何人。警方當天早些時候表示，仍在調查槍擊事件原因。

死者的姓名尚未公布，因為仍在等待通知親屬。

根據聖荷西警局推特，當天凌晨3時11分左右，正在調查先前槍擊案的警員看到有人逃離附近半個街區外的San Carlos街的La Victoria餐廳。多人告訴警察 ，餐廳內有一名男子持槍。

警方推特頁面稱，在餐廳內一名男子用槍指著另一人後，警察朝他開槍。中槍者預期能存活。 警方早些時候曾表示，兩宗槍擊事件發生在一分鐘內。但後來澄清，兩次事件之間已經過去了大約半小時。

目擊者30歲的洛佩茲（Mariam Lopez）說，她在公寓外的兩聲巨響中醒來，看到警察持槍接近餐館，人們逃離。 一個似乎受傷的人被抬上救護車帶走。

洛佩茲說：「起初以為是煙花，然後我聽到人們大喊大叫，不敢相信發生了什麼。 這一切發生得太快了。太可怕了。」

任何了解相關信息人士請撥打警方電話：408-277-5283或防罪熱線408-947-7867。