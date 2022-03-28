兩華裔歌唱家才幸美、宋曉花合作 獻演「蝴蝶夫人」

劇中扮演蝴蝶夫人巧巧桑的女高音才幸美(左)，以及扮演女僕鈴木的女中音宋曉花(右)，都是灣區著名的華裔歌唱家。（記者熊移山／攝影）

由加州歌劇 藝術家協會所籌辦的歌劇「蝴蝶夫人」日前於佛利蒙演出。這是灣區首次由華人 經營的歌劇劇組演出。在劇中扮演蝴蝶夫人「巧巧桑」（Cio Cio San）女高音才幸美（Cecilla X. Cal），以及扮演女僕鈴木（Suzuki）的女中音宋曉花，都是灣區著名華裔歌唱家。本劇受到歌劇愛好者的喜愛。若錯過了第一場的演出，4月3日還有一場表演，地點在佛利蒙市Ohlone College Jackson Theatre。

「蝴蝶夫人」是義大利 著名作曲家普契尼（Giacomo Puccini）最膾炙人口的三大歌劇之一，以日本為背景，敘述女主人公巧巧桑與美國海軍軍官平克爾頓結婚後空守閨房，等來的卻是背棄，最終以巧巧桑自殺為結局。

劇中的「蝴蝶夫人」從頭唱到尾，對女高音而言，不僅僅是技巧的挑戰，也是耐力的挑戰。才幸美表示，連續唱兩個小時對女高音來說已經是非常困難。另外在劇中女主角的情緒起伏柔情、快樂、悲傷，不斷的戲劇變換，才是對演員真正的考驗。

她說，普契尼是她心目中最偉大的作曲家，能有幸擔綱女主角是她的榮幸。對自己的表現打88分，因為藝術的追求是無止盡的，永遠到不了滿分。

才幸美曾被舊金山古典聲樂雜誌評為「紐約大都會級別的女高音」。父母都是數學老師，全家只有她一個與音樂有緣，從小就對音樂很靈敏，聽著電視裡的音樂就能用玩具琴彈出來。到了大學之後開始正式學唱歌，大四時候有機會到義大利當交換生，這樣才真正認識了歌劇。雖然才出道七年，但是已經演過茶花女、鄉村騎士、丑角、卡門、托斯卡等著名歌劇。

對於與宋曉花首次合作，才幸美非常興奮。她表示非常喜歡音域寬廣、音色淳厚優美的宋老師，特別對於兩人在二重唱的部分表現相當滿意，相信未來一定會繼續合作。

歌劇「蝴蝶夫人」是以日本為背景，敘述女主人公巧巧桑(前排右二)與美國海軍軍官平克爾頓(右一)結婚後空守閨房，等來的卻是背棄，最終以巧巧桑自殺為結局。（記者熊移山／攝影）

她強調，這是加州歌劇藝術家協會第一場的歌劇演出，未來希望每年會舉辦一到兩部歌劇的表演，讓更多華人藝術家來參與，也希望更多華人能接觸古典音樂，接觸歌劇，讓華人也變成主流。

本場演出由製作過130多部歌劇的著名藝術總監溫特洛普（Frederick Winthrop）擔任導演。維拉戈劇院音樂總監擔任首席指揮，以及多位美國知名歌劇演員參演。

在現場觀看的聲樂老師劉曉菲，對整個劇組的表現給予相當高評價。她指出，傳統歌劇對很多人的印象是「枯燥」、「聽不懂」，但只要靜下心來享受這現場人聲的美、演奏音樂的美，然後再進一步感受演員用「美聲唱法」的情緒表達，就能慢慢進入歌劇的殿堂。