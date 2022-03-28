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國際帆船大獎賽 灣區啟航 「讓人腎上腺素飆升」

記者王子涵╱舊金山報導
雙體船滑過舊金山灣。（國際帆船大獎賽提供）
雙體船滑過舊金山灣。（國際帆船大獎賽提供）

舊金山灣區27日作為東道主舉辦了新的帆船賽事，國際帆船大獎賽（Sail GP）。該賽事比賽時間段，船速快，將成為未來帆船、乃至極限體育賽事的風潮。

本季為國際帆船大獎賽第二賽季的比賽，這是一個以國際汽車大獎賽（Auto GP）為原型的帆船賽事。比賽選手駕駛著超過50呎長的雙體船在水面上角逐，轉彎瞬間的速度可達每小時60哩以上。

「帆船大獎賽是一個讓腎上腺素飆升的近岸帆船賽事。」首席營銷官肯納（Erica Kerner）說，「這是水面上行駛最快的船，它們的速度是不可思議。」

與已經有37年歷史的美洲杯帆船賽不同的是，國際帆船大獎賽弱化了科技對於體育競技本身的加持，選手們的駕駛技藝將成為比賽勝負的唯一因素。當天比賽也是本賽季決賽，贏家獲得100萬元獎金。

由於舊金山灣風速大的特點，使得這裡成為帆船賽事理想場所。人們可以近距離觀看船隻快速地滑過水面，這吸引了大量舊金山的居民前去觀看。帆船賽事愛好者羅伯茨（Doug Roberts）表示：「這裡是最好的航行場所。這也是為什麼他們將這裡作為決賽的場地，你不會再找到任何像舊金山灣一樣適合競速的地方。」

帆船愛好者張康業表示，與傳統的遊艇比賽相比，帆船大獎賽14分鐘的短跑賽制可能更受公眾歡迎。「他將會吸引年輕群體，這是帆船賽事的未來。」張康業說。

截止發稿，衛冕冠軍澳洲隊的斯林斯比（Tom Slingsby）憑藉著絕對的實力，全程領先對手，獲得了國際帆船大獎賽第二賽季的冠軍。

斯林斯比同時是奧林匹克金牌獲得者，以及前美洲杯帆船賽的冠軍得主。他在比賽開始後，就獲得了巨大的領先。但在比賽的中後段，他的船隻被後方的西班牙隊船隻撞擊，船體出現一個破洞，但船員迅速修補好了船隻，並得以繼續比賽。

澳洲隊成功衛冕冠軍。（國際帆船大獎賽提供）
澳洲隊成功衛冕冠軍。（國際帆船大獎賽提供）

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