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新疫情大反撲？專家：可能性不大 仍應做好防疫措施

記者邵敏／綜合報導
Omicron亞種病毒BA.2變種已迅速在美國各地蔓延。（Unsplash.com）
Omicron亞種病毒BA.2變種已迅速在美國各地蔓延。（Unsplash.com）

Omicron亞種病毒BA.2變種已迅速在美國各地蔓延，專家正在預測研判新一波疫情究竟是否會到來。同時，聯邦疾病防治中心(CDC)日前公布的新冠感染死亡數據顯示，截至3月16日，美國因肺炎導致死亡的人數與新冠死亡人數相近，這個數據讓人質疑，新冠究竟有沒有人們想像中的那麼可怕？

根據CDC官網近日公布的的資料，截止3月16日，美國新冠死亡人數已達96萬7044例，而這兩年來感染肺炎的死亡人數是84萬8894例，兩者數據相差不到12萬。

南加州流行病專家黃重德說，CDC公布這樣的數據有一定誤導性，讓人們覺得新冠病毒與肺炎造成的死亡人數相差不大，但他認為，新冠的嚴重程度遠大於普通肺炎。

黃重德說主要原因有以下幾點：新冠傳染性極高，常見一人感染導致全家染疫，普通肺炎不會，感染後也不用隔離；感染新冠病毒後一旦住院，目前沒有抗生素可以治療，但普通肺炎有抗生素可以醫治；感染新冠重症時很難救治，如果進ICU插管治療，死亡率較高；新冠病毒變異快，一波波的席捲而來，讓人們難以招架。

如今隨著Omicron病毒逐漸消退，亞種病毒BA.2病例正在增加，CDC 22日表示，全國BA.2占比從一周前的22%已攀升至35%。基因體學公司Helix預測，美國多地的BA.2病例占比已達70%。目前加州各地口罩令已逐漸解除，洛杉磯聯合學區（LAUSD）也於23日取消了室內口罩令，人們的各種防疫措施也都在放鬆。面對BA.2變種，新一波疫情高峰是否會重來？

黃重德分析，相比之前的病毒，雖然BA.2更容易傳播，但毒性並沒有增加，人們在經過上一輪的Omicron病毒大流行後，很多人還帶有抗體，再加上疫苗接種率較高，氣溫上升等條件，發生新一波的疫情激增的可能性不是很大。

但黃重德同時指出，隨著新病毒的廣泛傳播，還是會有人不斷感染，甚至死亡，為降低感染、死亡人數，避免更多悲劇發生，民眾仍應戴好口罩，做好防疫措施，「現在加州雖已取消口罩令，不過很多華人已養成戴口罩的好習慣，這值得提倡。」

關於BA.2是否會在美國引起新一波疫情，美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華認為，目前尚難預測。他說，在未來幾周至數月內，測試陽性人數可能會增加，病人也可能會增加，但是美國經過幾波大疫情和大量的疫苗接種，群體免疫已經達到了一定的程度，需要住院或呼吸衰竭的重症病人數應該不會很多。

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