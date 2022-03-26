邁入第六年 聖縣「新美國人實習機會」成就美國夢

羅米雷斯（Oscar Ramirez）表示，新美國人實習機會帶給他新的視野，近一步認識美國社會。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣移民 關係辦公室目前正接受提供「新美國人實習機會（New Americans Fellowship, NAF）」，符合資格並且獲選的申請人，可以參加為期十周的實習計畫 。今年預計招收15到20人，實習時間為2022年6月到8月。每位符合資格且參與完成實習計畫者，可獲得最多1萬美元的助學金。

該計畫不但提供了解政府運作的機會，還提供最高一萬元的獎助金。（羅米雷斯提供）

聖他克拉拉縣新美國人實習機會已經是第六年舉辦，被選中的學員可以進一步了解政府運作，並獲得各式職涯發展與輔導機會。申請人必須是正在上大學，或者正從大學畢業者，或居住、工作在聖他克拉拉縣。另外，申請者必須要是「DACA（童年入境暫緩遞解者）」、「VAWA (Violence Against Women Act 反婦女暴力法) 持有者」、U和T非移民簽證 持有者、暫時保護狀態持有者，以及在聖他克拉拉縣居住，工作和上學的流亡人士及難民。

依照規畫，美國人實習機會的實習內容包括研究、政策分析，大眾傳播、團體促進，以及專案管理等。學員也會對當前的社區問題進行討論，並提出建議；去年的學員就針對新冠肺炎大流行的影響，以及社區解決方案等方面提供了重要的觀察，並且呈現在縣府以及地方社區的簡報中。去年的其他建議還包括額外的心理健康服務、縮小數位落差的策略，以及增加地方學校家長的參與等。今年受選的學員則將開發一個關於移民貢獻的方案，激勵移民社區的多元性及影響力。

羅米雷斯小時候就到美國，是新美國人。（羅米雷斯提供）

去年參加新美國人實習機會的羅米雷斯（Oscar Ramirez）指出，自己出生在墨西哥，四歲時隨家人偷渡來美，經亞歷桑納再到加州，一家人住在南灣。由於是無證移民、沒有身分，當時滿16歲以後還是不能考駕照開車、高中學校要去德國參加音樂會，他也無法參加。也因為經濟狀況的緊迫，一家人還一度必須睡在車上。

他表示，非常感謝聖他克拉拉縣在幫助新美國人的各種幫忙，協助他融入社會；特別是去年獲選進入新美國人實習機會，更了解縣府的運作與價值，並且認識了許多人。實習的課程中，不但有政府與政策的認識，另外還有像是履歷撰寫、模擬面試、創業講座等，獲益良多。

目前在聖荷西州大就讀、即將畢業的羅米雷斯說，自己一路半工半讀，曾在餐廳擔任經理，後來進入大學後，也在蘋果等科技公司實習，不久前也與女友結婚。他表示，這是美國夢的實踐，很驕傲能成為新美國人，希望符合資格的學生申請新美國人實習機會，充實自己並認識美國，也進一步改變社會。

新美國人實習機會（New Americans Fellowship, NAF）

報名截止日期：2022年3月31日。申請連結與詳情：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwtPINC9eWY5gc5MVaAal8CGoxbCOtugwkI7sfbP1-zOQBlQ/viewform

●新美國人實習機會網頁：

https://oir.sccgov.org/community-engagement/new-americans-fellowship

聖他克拉拉縣移民辦公室服務移民

聖他克拉拉縣移民關係辦公室是聖縣服務移民的專責單位。移民關係辦公室的目的是通過解決問題、需求和提升移民貢獻來實現移民融合和歸屬感的典範。也希望通過社區參與、服務和與社區合作夥伴的宣傳來增強移民的歸屬感，以擴大移民的聲音。

羅米雷斯與女友剛結婚。（羅米雷斯提供）

聖他克拉拉縣移民關係辦公室表示，聖他克拉拉縣歡迎每一個人，並堅信無論語言、宗教信仰或法律地位，大家都有權生活在一個屬於自己的地方。移民關係辦公室致力於維護聖他克拉拉縣的價值觀，也就是創建一個公正、人道和包容的縣。

兩個簽證的定義：

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) 童年入境暫緩遞解：

在小時被帶到美國、現在正在或已經上學並在美國畢業並能證明他們自2007年6月以來一直在美國的人，可能符合DACA資格。DACA接受者將被推遲兩年，以保護他們在上述時間內不被遣返，並且他們還獲得了有效期為兩年的工作許可證。

Violence Against Women Act (VAWA) 反婦女暴力法：

遭受美國公民或合法永久居民配偶/父母虐待的配偶和子女，可以通過自我申請程序獲得合法永久居民身分。