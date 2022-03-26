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29年前冷案偵破 61歲女嫌被捕 受害人是唐飛同學

記者李榮／灣區報導
黨樹銘畢業於空軍官校，與唐飛是同學。（聖馬刁警局提供）
黨樹銘畢業於空軍官校，與唐飛是同學。（聖馬刁警局提供）

聖馬刁縣警局24日宣布，偵破一宗懸疑29年前的冷案。發生在1993年的兇殺案是一名來自台灣的雜貨店主在經營的店內遭槍殺，可是一直遲遲無法鎖定兇手。在鑑識科學的進步之下，現終於比對出槍手應是目前61歲的婦人赫夫曼拉莫斯（Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos），而上周赫夫曼拉莫斯也在奧克拉荷馬州被捕，縣警局正交涉將她引渡回灣區。事實上，無端被槍殺的死者名字為黨樹銘（Shu Ming Tang，本報之前音譯為唐旭明），而黨樹銘還是中華民國前行政院長唐飛的空軍官校32期同學。

黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

黨樹銘來美國之後在聖馬刁縣的聖卡洛斯經營「Devonshire Little Store」雜貨店，1993年4月23日下午他在自家店內遭槍殺。聖馬刁縣警方指出，員警在獲報後趕到事發現場，發現黨樹銘倒臥在血泊之中，身上有槍傷，經緊急送醫急救依然不治。雖然警方調查發現，案發後不久有一名女子從雜貨店離開，不過多年來一直未能確認嫌犯的身分，也遲遲無法破案。

警方表示，由於鑑識技術的精進，聖馬刁警方幾年前再度重啟這宗案件的調查，才發現一名住在奧克拉荷馬州華盛頓縣（Washington County）的女性涉有重嫌，因此在本月16日於奧克拉荷馬州逮捕涉案的赫夫曼拉莫斯，並依一級謀殺罪嫌將她收押在華盛頓縣監獄。

兇嫌赫夫曼拉莫斯在奧克拉荷馬州被捕。（聖馬刁警局提供）
兇嫌赫夫曼拉莫斯在奧克拉荷馬州被捕。（聖馬刁警局提供）

聖馬刁警方透露，赫夫曼拉莫斯有刑事前科、應該是獨自作案。但警方並未透露比對出赫夫曼拉莫斯的方式，以及其他偵辦細節，也沒有公布他的作案動機，或者過往的前科內容。

黨樹銘的命案一度引起熱議，該命案當年可以說是震驚社區，案件還曾登上電視節目「美國頭號通緝犯」（America's Most Wanted），但一直懸而未破直到現在。

航空作家、中華民國空軍史專家王立楨表示，黨樹銘確實是空軍官校32期的畢業生，與唐飛是同學。當時發生悲劇大家都很意外，印象中當天黨樹銘的太太說要案發前自己到樓上去休息一下，結果沒有幾分鐘之後，黨樹銘就在樓下遇害。

除了一級上將唐飛以外，前空軍官校校長袁行遠也是空軍官校32期的同學。

奧克拉荷馬州 中華民國 灣區

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