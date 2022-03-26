時薪不到123元…聖荷西購理想屋？想都別想

聖荷西市府報告指出，購屋者必須時薪為123元、意即年薪25萬5635元，才能將購屋目標鎖定聖荷西中等價位獨棟房屋。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

根據聖荷西 市府「2021年房屋市場報告」(2021 housing market report)與灣區電視台KRON4研究報告，當地賺取最低工資或中等薪資勞工 ，無法進入在矽谷首府聖荷西房市購屋。

聖荷西2021年第四季度房市最新報告指出，聖荷西租屋人士必須每小時賺取54元、或年薪11萬1680元，才能負擔得起每月兩房公寓平均有效租金 (Effective rent，所謂有效租金包括租戶獲得的租金折扣優惠)。同時，購屋者必須每小時賺取123元、意即年薪25萬5635元，才能將購屋目標鎖定聖荷西中等價位獨棟房屋。

報告顯示，截至2021年10月，聖荷西平均有效租金為2515元、家庭住房中位價為147萬5000元。根據KRON4最新報告，住在南灣科技天堂的成本越來越高，令人望而卻步。本周，KRON4報導聖荷西平均租金已超過3000元，比聖荷西市府報告列出2021年數據的平均租金高出近500元。

美國房屋網站「Porch」整理來自房屋經紀商「Redfin」數據做成2021年房市研究報告，發現聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉地區售出房屋中，有75.5%最後售價高於要價，平均售價為134萬4928元，並且大部分房屋僅於兩周內就售出。與去年同期相比，房屋平均價格上漲13.3%，買房價格比在舊金山、屋崙、柏克萊地區房屋平均售價的110萬更貴。

聖荷西市府報告指出，聖荷西僅有五分之一家庭可負擔得起在該地區買房，獨棟家庭住宅庫存數量是十年來最低水平。

Zillow資深經濟學家塔克(Jeff Tucker)表示，房市緊繃的主因可能是聖荷西地區房屋短缺加上高度需求。他分析，聖荷西確實具有高生活質量、加州良好氣候，又可親近海洋與山林，也有機會進入全國最高收入的高科技產業。

於此同時，聖荷西房屋報告顯示嚴峻現實：許多必要服務勞工(essential workers)例如建築工人、管理員與健康照護人員，甚至無法負擔單一寢室公寓租金，更別說是聖荷西地區的房屋了。