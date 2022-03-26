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環宇珠算學術學會舉辦年會 志青團會長交接

記者李榮／密爾比達報導
環宇珠算學術學會舉辦年會，志青團將珠心算推入主流。（記者李榮／攝影）
環宇珠算學術學會舉辦年會，志青團將珠心算推入主流。（記者李榮／攝影）

長期在社區推動珠心算文化的環宇珠算學術學會，於南灣華僑文教中心舉辦年會暨環宇珠算志青團會長交接典禮，志青團交接由經文處副處長朱永昌監交。學會創辦人謝秀枝表示，珠心算是重要的傳統文化。志青團都是優秀的第二代，年輕人將珠心算在海外傳承並且帶入主流，服務社區意義重大。

當日包括僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、佛利蒙市長高敘加、市議員邵陽、黃潔宜、庫比蒂諾市議員魏虹、密爾比達學區委員蔡和均等人都到場致意。

謝秀枝指出，由於疫情的關係，學會為了應變將珠心算的教學改成線上授課，但整體來說，學會不但沒有受到影響，很多活動也順利改成在線上如期舉行。去年的珠心算檢定，也由志青團會長吳瑞歧帶領幹部，設計將心算改為線上檢定，並在網上提供試題給學生做練習，成功「E化」。同時，由於吳瑞歧的建議，學會也在志青團內成立了幼青幹部（Junior officer)，進一步向下紮根，「很高興我們的志青團能夠提供了一個釣竿，讓年輕人發揮自己的專才，自己去釣魚獲得成果。」

新任的會長陳奕霖曾在初中學校的珠心算俱樂部擔任兩年的會長。她介紹，今年的計畫包括在暑假舉辦珠心算的義工教學及學生講座等活動；目前志青團共有11位志青幹部，以及12位幼青幹部。

朱永昌致詞時表示，環宇珠算學術學會成立於2014年，在灣區是一個相對年輕的僑團，但在謝秀枝的帶領下蒸蒸日上，除了師資培訓、整合教材，也積極培養新一代的人才投入社區服務。志青團的傳承與培養是很重要的一環，也積極向許多其他族裔的朋友推廣珠算技能，意義重大。

他表示，珠算是獨特的中華文化遺產，算盤是大家在計算機和電腦普遍運用之前很重要的計算工具，珠算則更是早年商業和會計的基本技能，「這是老祖先的智慧結晶，對於開發智能及訓練腦力，幫助很大。」

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