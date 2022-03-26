甘大為競選加州議員 力推停止亞裔傷害

甘大為團結AAPI社區領袖，推進停止亞裔傷害。（記者李怡╱攝影）

前舊金山市議員、現任舊金山地檢處幕僚長，加州第17選區眾議員 候選人甘大為（David Campos）25日在華埠發表聲明，表示將進一步推進停止亞裔 傷害運動。他表示，面對亞裔仇恨，應進一步增加社區資源的豐富性。若成功獲選州眾議員，他將與加州眾議員丁右立一起為亞太裔(AAPI)社區爭取更多的資金支持，並要求司法管轄區採取執行應對仇恨犯罪的政策，以及確保移民 能與執法機構以相同語言溝通。

前舊金山市議會主席余鼎昂、前第一區市議員李麗嫦，以及Harvey Milk LGBTQ俱樂部副主席薩卡(Raya Sarkar)到場支持。

甘大為表示，作為第一代少數族裔同性戀移民，他能感同身受移民所面臨的艱難和需求，更能深切體會當前亞裔傷害所帶來的困境。若成功獲選州眾議員，他將會與丁右立合作，為AAPI社區爭取1億元資金的基礎上，為亞太裔社區爭取更多的資金支持。並與中國歷史學會在內的組織合作，討論如何分配資金。

甘大為強調，公共安全必須是重中之重。他是舊金山警察委員會的成員，為確保警員與所服務的社區有順暢的溝通，應從亞裔社區中招募警察，並確保加州的每個社區都有多元化警察部隊。

他計畫在丁右立AB 1947法案所做工作的基礎之上再接再厲，要求每個司法管轄區都採取應對仇恨犯罪的政策，並正確地執行政策。

余鼎昂說，甘大為不斷為社區的長者和兒童奮鬥，爭取住房和教育權益，是這席位最合適人選。甘大為歷經移民的辛酸，克服了重重困難，最後他用在最高學府所學的知識服務社區。

李麗嫦說，甘大為是真正的移民，有正確的道德價值，富有政治經驗，最重要是他無所畏懼，能為舊金山市華裔社區作出關鍵貢獻。在國際局勢緊張的當下，仇恨亞裔言論和暴力只會升級，需要一位民選官員發自內心願意保護亞太裔社區。

薩卡表示，作為南亞移民的個人經驗，在反亞裔仇恨的運動中，需要像甘大為這樣的引領者和代表人，為LGBTQ(同性戀社群)發聲。不然他們的聲音就被淹沒。

她說， 華埠有眾多散房家庭和低收入家庭，需要立法者為基本的生活工資而戰，以讓更多的亞裔家庭擺脫貧困，能過有尊嚴地生活。

她表示，作為LGBTQ成員，不需要只是在選舉拉選票時才與他們互動，之後就把他們忘記的人。而是需要可以為他們切實利益而戰的人。

4月19日加州眾議員職位的決選臨近。初選的四位候選人中，最終只有甘大為與楊馳馬角逐此職位。從目前看兩位候選人在政治主張上都是著眼於公共安全、教育和住房等問題，並且都重視為華裔社區爭取資源，和扶持華埠小商業。

談到兩位競選者不同之處，甘大為表示，自己是真正的移民，可以體會移民和少數族裔社區和弱勢群體切身之痛，並會向解決自身家庭問題一樣去面對社區問題。