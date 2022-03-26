舊金山11個選區重畫 看人口增減趨勢

包含華埠在內的第三選區地圖，過去十年中，人口僅增長3%。 （選區重畫委員會）

舊金山 11個選區的新規畫地圖初稿日前發布。擬議地圖是重新畫分工作組未來幾周在眾多地圖版本中最優先考慮的一個。重畫委員會接下來會每周舉行會議，以完成最終版本， 並於4月15日之前提交給市議會。

重新畫分選區地圖每十年發生一次。城市和州使用十年一次的人口普查數據來重新畫定地區邊界，以確保各地區的人口大致平衡。如果城市的人口增長分佈不均，則需要重新畫分區域以平衡各區的人口。舊金山11個選區的畫分流程，是由市長、市議會和選舉委員會任命的九人委員會來規畫和決定。

過去十年，舊金山的人口增長了6萬多人，增幅為8.5%。但大部分增長集中在城市的東部邊緣 ，即米慎灣、Ma市場街南部、Dogpatch 和灣景-獵人角社區。

因此，包含這些社區的選區（第6區和第10區）的人口數量比其他區大得多。雖然大多數社區居民不到8萬人，但第6區（包括Tenderloin、市場南街和Mission Bay）擁有超過10萬人。第10區（包括Potrero Hill和Bayview-Hunters Point）有8萬6000人口。

地區之間的不同人口數量，意味著社區將不得不重新畫分。增長超過城市平均水平（8.5%）的地區，包含人口密度較低的社區，可能會縮小面積。例如，第6區和第10區的一些社區可能會被移除並合併到附近的區，以減少人口。與此同時，人口增長較為溫和的地區，城市西側的地區，可能會擴展更多社區，以增加居民數量。

上周提出的初步地圖草案重新分配了人口，但據部分社區官員稱，這會損害社區及其政治代表權。

舊金山華埠 所在的第3區，目前包括北灘、華埠、聯合廣場、金融區和俄羅斯山、諾布山和電報山。提議的新地圖歸畫，將移除俄羅斯山並增加日本城和市場南街的部分地區。

3區位於城市的東北角，是最小的區，也是人口最稠密的區。在過去十年中，人口僅增長了3%，這意味著地區將不得不擴大面積，並可能增加更多人口稠密的社區。

初步地圖建議添加日本城、西增區的大教堂山地區和市場南部的部分地區。由此產生的地區仍將是最小和人口最稠密的地區，但不會像現在這樣極端了。

針對這些變化，第3區市議員佩斯金（Aaron Peskin）對關鍵利益社區和可能的選區畫分表示擔憂。根據新的計畫，第3選區的亞裔 比例將減少了1.5個百分點，西裔和非裔的比例分別增加了不到1個百分點。

亞裔比重占54.3%的第4區主要由外日落區組成，擬議的新選區地圖變化可能是最少的。因為此區的人口與十年前相比基本沒有變化。人口增長0.4%，擬議的新邊界向東延伸了幾個街區，進入內日落區，向南延伸到湖岸社區。選民的人口構成保持相對不變。