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百人會春宴 灣區亞裔民選官員齊賀

記者李怡╱舊金山報導
百人會春宴，灣區亞裔民選官員齊道賀。（記者李怡╱攝影）
百人會春宴，灣區亞裔民選官員齊道賀。（記者李怡╱攝影）

華裔菁英組織「百人會」(Committee of 100) 近日在舊金山凱悅匯舉辦虎年春宴。亞裔社區領袖、華裔民選官員、猶太裔、非裔等少數族裔代表與文化藝術傑出代表到場慶賀。宴會期間，各界菁英人士商討瞭如何集結少數族裔力量，應對並停止仇恨犯罪，為亞裔社區發聲。

宴會由亞太公共事務聯盟(APAPA)舊金山分會主席伍宗德（Dennis Wu）與百人會北加州分會會長方瑞賢（Ken Fong）主持。伍宗德表示，亞裔社區應團結其他少數族裔的力量，一起應對和處理針對亞裔的種族歧視、種族主義和暴力，一定要採取具體的行動，取得實際的結果。

出席會議的民選官員也做了近來與亞裔社區相關工作的演講，並商討和應對如何幫助亞裔在政治、商業、文化、教育、醫療等方面做好權益保護和提升影響力。

新上任的舊金山聯合學區教委徐安（Ann Hsu）談到了學區的未來，並為她11月的競選尋求支持。舊金山市議員楊馳馬 (Matt Haney) 談到了他讓舊金山正式向華人社區道歉的決議。佛利蒙市長高敘加（Lily Mei ）感謝社區支持華裔參政，並表達了華裔參政意識的重要性。東華醫院行政總裁張建清表示，團結就是力量，大家努力一致，提升亞裔的社會地位，為社區的權益服務和發聲。

康郡社區大學校董李建（Andy Li）介紹，康郡安蒂奧克市政府2021年5月通過決議，對早期對華人移民的傷害道歉。他說，這是美國歷史上第一個由政府部門對華人移民的道歉。

當天出席會議的還有舊金山市府律師邱信福、亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）、舊金山亞洲藝術博物館館長許傑、舊金山市警局代表、和多位藝術文化傑出人士出席宴會。

百人會是非營利性機構，包括了眾多在政府、商業、學術界、醫藥界和藝術界出類拔萃的華裔美國人。一直以來反對仇恨犯罪，也反對針對少數族裔的有害言論。

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