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49人進入蘭斯時代 長傳天賦助力新賽季

記者王子涵／舊金山報導
蘭斯在長傳方面的天賦將給球隊更多的可能。（Instagram截圖）
蘭斯在長傳方面的天賦將給球隊更多的可能。（Instagram截圖）

根據美足聯盟NFL記者福勒（Jeremy Fowler）24日發布消息，49人球隊高層確認新秀四分衛蘭斯（Trey Lance）將作為新賽季的先發四分衛出戰。

這一消息無疑打消了所有人的顧慮。儘管主將伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）的交易遲遲沒有定論，但是人們似乎無法完全信任經驗尚缺的蘭斯接手整支球隊。

球隊總經理林奇（John Lynch ）卻一直向外界放煙霧彈，最近在一趟節目中表示：「答案在你知道前，永遠是未知的」。

儘管在2022年的花名冊仍可以發現伽羅博羅的名字，但是他新賽季高達2500萬的頂級薪資，直接將球隊的工資帽鎖死。球隊不得不尋求交易，以保留球隊更多的球員，如博薩（Nice Bosa）和塞繆爾（Deebo Samuel）。

球隊在以200萬元簽下備用四分衛薩德菲爾德（Nate Sudfeld）後，已經大致可以窺見新賽季49人在四分衛這個位置上的陣容深度了。蘭斯在季後賽和訓練營期間都擔任著首發陣容的訓練四分衛角色。他的表現得到了主教練沙納漢（Kyle Shannan）和總經理林奇的肯定。

「蘭斯在長傳方面的天賦將給球隊更多的可能。」49人季票擁有者張哲遠說，「球隊的另一大基石薩繆爾可以同時在外接手和跑鋒的角色上維持聯盟頂尖水平，他與蘭斯的配合將是新賽季的一大關注點之一。」

張哲遠表示，伽羅博羅的技術特點在於中短傳的快速配合上，然而長傳卻是他的一個軟肋之一，這也限制了球隊外接手的發揮。「將蘭斯作為球隊的首發四分衛是值得冒險的選擇。」張哲遠說。

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