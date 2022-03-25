涉槍殺中半島台男 29年後…婦奧州被捕

來自台灣的唐旭明29年前在中半島他所經營的雜貨店內被槍殺身亡。（聖馬刁縣警局提供）

29年前，來自台灣的唐旭明（Shu Ming Tang，音譯）在他經營的中半島聖卡洛斯（San Carlos）雜貨店內遭人槍殺身亡。29年後，當局宣布，兇手已經在1700哩外的奧克拉荷馬州 被找到。

唐旭明遭槍殺的消息，當年震驚了聖卡洛斯這個小城市，還登上電視節目「美國頭號通緝犯」（America’s Most Wanted），但始終沒有找到兇手。

然而，聖馬刁縣警方24日宣布，槍擊 案發生時住在聖馬刁縣、現時住在奧克拉荷馬州的61歲婦人赫夫曼拉莫斯（Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos）日前已因涉嫌槍殺唐旭明被捕。

聖馬刁縣警局副警監崔克特（Jacob Trickett）表示，調查員相信，唐旭明1993年4月23日下午中午在其店內被槍殺，應該是搶劫造成。

崔克特表示，警員趕到事發現場時，只見唐旭明已倒在地上不省人事，身上有一處槍傷，被送往醫院後死亡。調查員發現，一名女子在槍擊案發生後不久從店裡離開，但儘管收集了相關的線索，20多年來一直無法破案。2018年，聖馬刁縣探員、犯罪分析師和懸案調查員重啟這起案件，發現一名嫌疑人住在奧克拉荷馬州華盛頓縣（Washington County）。

本月16日，探員前往奧克拉荷馬州逮捕了赫夫曼拉莫斯，依一級謀殺罪嫌將她收押在華盛頓縣監獄，目前正等待將她引渡回聖馬刁縣受審。警方已經將這個消息告知唐旭明的家人。

崔克特不願說明警方是用什麼方法找到赫夫曼拉莫斯，只表示有前科的她應該是獨自作案。他說：「無論案件發生多久，我們都應該為受害者及其家人伸張正義。」

Devonshire Little Store目前的東主孫中（Chung Sun，音譯）表示，他是在1993年向唐旭明遺孀買下這間商店。孫中是來自台灣的移民 ，和妻子育有一子一女，他表示，他是為了讓子女接受更好的教育搬到聖卡洛斯。

孫中的妻子說：「因為我們都來自台灣，當我聽到這個不幸的消息後，我就到店裡來安慰唐太太。唐太太告訴我，她無法再經營這家店。她知道我們剛從台灣來，她說這家店很適合新移民作為事業的起步。因此我接受了她的建議，接手了這家商店。」

孫中表示，唐太太在丈夫過世後搬到洛杉磯，他最後一次和她說話是在五年前，她的女兒現在住在北灣。

孫中說：「我很難說我高不高興，我只能說，我們終於為這起發生我店裡的謀殺案伸張了正義。我不明白她為何要殺一個不會說英語的人，這家店也沒那麼多錢可搶，她摧毀了一個家庭。」