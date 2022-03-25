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痛毆西南航空空服員 北加女子酒駕又被捕

編譯組／沙加緬度24日電
西南航空班機上痛毆空服員北加州女子再度被捕。 （取自YouTube）
西南航空班機上痛毆空服員北加州女子再度被捕。 （取自YouTube）

沙加緬度地區一名婦女在血腥襲擊空服員一案的判刑被推遲，原因是她在醉酒駕駛被捕後被關進監獄

根據「法律與犯罪」網站獲得法庭文件，羚羊市（Antelope）28歲居民基諾納茲（Vyvianna M. Quinonez）在1月28日被加州公路巡警攔下。據報導，當時巡警看到她的車在搖擺蜿行及急轉。那時她正被保釋並等待判刑。

據報導，基諾納茲承認喝了「兩杯酒」，並將她的醉意歸咎於做完胃繞道手術後 「肚子太小」。她還告訴警官她在開車時與男友在電話中爭吵。

法庭文件中沒有說明逮捕的地點，但基諾納茲最後被關進了加州東部司法區監獄，其中包括沙加緬度。雙方的律師說，這干擾了她原定於3月11日在南區的聖地牙哥進行的判決的準備工作；法官將宣判日期改為5月13日。

基諾納茲在12月對一項干擾空服員的聯邦指控認罪。在2021年5月23日從沙加緬度飛往聖地牙哥的西南航班上，她曾在飛機開始下降時毆打一名要求她遵守飛行規則的空服員。該空服員因此受傷，有三顆牙齒被打斷，面部被割傷需要縫針。

認罪協議中，她的一項重罪襲擊罪被撤銷。干擾空服人員罪可能被判處最高20年的監禁，最高25萬元的罰款，或兩者並罰。

聖地牙哥電視台KGTV報導，在認罪時，檢察官表示可能會建議四個月的拘留和六個月的家庭監禁。

聖地牙哥 加州 監獄

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