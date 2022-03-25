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美亞前進政治行動委員會籲亞裔團結 為族群發聲

記者熊移山／密爾比達市報導
AAF餐敘在密爾比達市，即將參選加州州政府主計長初選的陳仁宜(圖前排中)及教育長(superintendent)楊承志(圖最後排中)都出席了。（記者熊移山／攝影）
AAF餐敘在密爾比達市，即將參選加州州政府主計長初選的陳仁宜(圖前排中)及教育長(superintendent)楊承志(圖最後排中)都出席了。（記者熊移山／攝影）

美亞前進政治行動委員會(Asian American Forward簡稱AAF)日前在密爾比達舉行會員餐會。除了多位華裔領袖參與外，還邀請了即將參選加州主計長(controller)的陳仁宜及加州教育總監(superintendent)的楊承志這兩位華裔候選人。餐會後大家也針對如何協助兩位候選人通過6月份的初選提供不同的意見。

AAF中的「forward」這一個字，就是取自去年底華裔政壇新秀楊安澤(Andrew Yang)的新書「前進」。成立的宗旨是：「為亞裔美國人尋求社區領袖支持，並籌集資金競選公職和開展社區項目。將亞裔領袖與民選官員聯繫起來，集思廣益，為亞裔領袖創造交流機會」。

現任會長孫曉光是楊安澤在民主黨總統初選時的重要幕僚。他表示，亞裔在美國長期以來都與政治保持一定的距離。但是楊安澤已經將亞裔參政的火苗點起，接下來就是要大家團結合作，一起努力。

密爾比達市經營高爾夫球場的于海燕表示，長期以來亞裔都是以家庭為生活重心，總覺得參與政治是遙不可及。但是最近在媒體常見到亞裔仇恨(Asian Hate)或是一些對亞裔不公平的政策，才慢慢改變了她的想法，認為亞裔族群一定要團結起來，未來才有希望。她說，作為AAF的主要成員，自己球場未來也願意提供給委員會舉辦相關聚會。

在法律事務所工作的Kaylee表示，雖然華裔很多菁英可以擠進商業或律師樓工作，但是相較於合夥人或是管理階層的職位，很明顯，「不管你在怎麼優秀就是被排擠在外」。

被視為加州共和黨明日之星的陳仁宜，除了向在場的社區領袖表達自己的政治理念，也表達亞裔參與州政府選舉的困難度。對於自己競選主計長一職，相較於長期被民主黨執政的加州來說，一定更具有監督的力量。

楊承志也表達亞裔參與政治的重要。他表示，自己是位工程師，當年踏入政壇實屬意外。但是如果在加州只占人口總數的12%亞裔還不團結，在政壇上搶到一席之地，那就真的非常吃虧。

孫曉光與大家討論，如何在初選最後衝刺階段幫兩位候選人發聲，不限亞裔族群，將他們的政治訴求傳遞給選民。

他強調，「AAF就是在為候選人提供金錢、想法和網絡，我們的資源就是你的資源」。初期他們會以理念相同、不分黨派的候選人為支持對象，也希望有興趣的候選人可以與他聯繫。更多詳情可上網： http://www.asianamericanforward.com。

孫曉光，AAF現任會長，就是楊安澤在民主黨總統初選時的重要幕僚。（孫曉光提供）
孫曉光，AAF現任會長，就是楊安澤在民主黨總統初選時的重要幕僚。（孫曉光提供）

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