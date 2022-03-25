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聖他克拉拉縣擬控告無視防疫罰款小商家

編譯組／灣區電
聖縣控告無視防疫罰款商家。圖為先前聖縣員工到社區推廣新冠防治訊息情況。(聖縣官方臉書)
聖縣控告無視防疫罰款商家。圖為先前聖縣員工到社區推廣新冠防治訊息情況。(聖縣官方臉書)

聖他克拉拉縣與加略山教堂(Calvary Chapel)、加州伸展健身房(California Ripped Fitness)等兩家與新冠防疫相關、罰款數百萬元的訴訟戰已廣受注目。於此同時，聖縣也正對少數無視防疫罰款的小型商家，採取法律行動。

根據去年10月至今年3月提交法院文件，聖縣起訴位在聖荷西、洛斯蓋圖、桑尼維爾等地共6個商家，因他們未支付防疫罰款1萬3200元至4萬3450元。這些商家業務包括按摩療法場所、咖啡館、沙龍、包裝供應中心、燒烤店與水菸店。

訴訟稱，這些商家於過去兩年違反目標為防範新冠散播的公共衛生命令，未能執行配戴口罩與社交距離規定，以及在禁止營業期間營運。聖縣也指出，這些商家多次收到有關罰款警告、甚至提供其他選擇，卻一再無視警示。

有關防疫罰款的八起訴訟案中，僅有加州伸展健身房及夢露水菸酒廊(Monroe Hookah Lounge)兩起案件獲得解決。法庭文件顯示，3月14日，因為支付超過100萬元罰款而被起訴的加州伸展健身房，同意在十年內支付約30萬元。加州伸展健身房與夢露水菸酒廊的代表律師皆未評論案件，後者被罰款1萬4850元。

其他被起訴的六個商家中，有業主計畫在法庭提告聖縣。聖荷西沙龍業主格里菲斯(James Griffiths)因在疫情初期持續營業，無視禁止非必要企業運營的縣級規定，因為支付2萬350元而被起訴。他說，打算一直與縣府對抗，罰款對小商家來說，是一筆不小數目。問及為何遠則違抗縣衛生規定時，他表示不同意縣府如何決定哪些商業為必要、哪些不是。

訴訟則稱，儘管縣府做出努力，被告持續無視縣府。其他被起訴的商家，正考慮支付至少部分罰款。包括在聖荷西經營「The Grind Coffee House」咖啡館業主Huy Banh表示，正試圖與官員合作，支付他所欠1萬3750元的30-50%罰款。縣府在訴訟稱，咖啡館並未執行口罩規定，也未提供顧客桌子間足夠空間。對此，Huy Banh質疑聖縣執法情況，認為對小商家不公平。

聖縣聲明表示，大部分商家都遵守公共衛生規定，多數收到罰款通知者都努力修正情況。縣府律師威廉斯(James Williams)表示，被起訴商家在被反覆追討之後，仍未支付罰款。

其他被起訴商家還包括桑尼維爾「Crafthouse Bar and Grill」罰款2萬7775元；聖荷西「JDM Packing Supply」罰款4萬3450元；「Los Gatos Massage」罰款1萬3200元。

聖縣似乎是灣區唯一採取法律行動收取罰款的縣。舊金山、馬林縣、康曲柯士達與聖馬刁縣發言人皆證實，尚未起訴任何未繳交公共衛生命令罰款的商家。

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