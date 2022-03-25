聖荷西新法 禁外國公司為地方選舉捐款

聖荷西市議會通過法案禁止外國公司對地方選舉捐款。（記者熊移山╱攝影）

為限制外國公司對美國科技重鎮矽谷的影響力，聖荷西 市議會日前通過一項法案，限制外國公司為即將到來的地方選舉捐款。但法案中有一項規定可以例外，即除非這家企業成立獨立的支出委員會，在贊助競選活動或捐款之前，證明他們不受外國利益影響。

據統計，每次的聖荷西市地方選舉，都會有數百萬元的資金投入。為了避免市政府未來的決策被外國勢力所操作，聖荷西市議會日前針對這項法案進行投票，結果以九比一壓倒性的數字通過。市議員希梅尼斯(Sergio Jimenez)說，「對我來說民主的核心在於選舉的公平性，資金的來源以及資金如何流入城市選舉都是需要了解的。」

美國進步中心(Think tank Center for American Progress)高級研究員索贊(Michael Sozan)告訴市議會，這項法案是保護聖荷西選舉的「重要工具」。根據他的研究，1986年外國投資 者擁有美國公司的股權僅有 4%。到了2019年已經高達40%。這項法律可以讓聖荷西民眾權益和城市未來受到保護，讓立法者是對選民負責，而不是付出大量捐款的外國企業負責。

唯一投下反對票的市議員戴維斯(Dev Davis)表示，她擔心理事會正在挑選他們希望在選舉和競選活動中允許的外國企業。這位第6區女議員也是下屆市長候選人指出，「我們還有真正的問題等待解決，比如遊民、街道上的垃圾、缺乏足夠的警察 。尤其是在交通執法方面的問題。」她只是認為我們不應該通過與憲法有爭議的議案，比如說這項提議和先前的槍支條例(要求擁槍者必須購買責任保險並支付年費)。

曾任聖荷西市議員的朱感生則說，這個法案其實是故步自封的作法，任何在美國登記的公司既然已經合法交稅和提供當地就業機會，當然可以參與地方事務或建設，這是權利也是義務。據他了解，在聖荷西多數外國企業是中國或亞裔所投資，歐洲的公司占少數。所以這項法條的通過有點「排外」的感覺。

至於如何認定為外國企業，預計市政府官員將會遵循加州政治改革法案(California Political Reform Act)中已經規定的內容，「如果企業一定比例的所有權，權益由外國實體持有，則這一家公司就被認定為受外國影響的企業。」