圓桌會議 舊金山地檢長博徹思談罷免

博徹思表示，他很自豪為亞太裔群體爭取到更多的資源，以保護支持他們。（記者王子涵／舊金山攝影）

舊金山 市近35%的人口為亞裔，而華裔更是占了這其中的絕大多數，這就解釋了大多數舊金山民選官員都擁有一個中文的名字。一個朗朗上口、寓意深厚的中文名字的確可以拉近與華裔選民的距離。

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）在24日的圓桌會議上講述了他名字的由來：「是我哥哥的岳父給我起的名字。我兄弟娶了一位會講漢語的妻子，他們在疫情前在中國生活了很久。中華文化在我們的家庭中扮演著重要的角色。」

然而博徹思目前的處境不僅僅需要爭取到更多華裔選民的支持，他需要再次向所有的選民證明，他仍然值得信任。根據最近的一份民調 結果顯示，約7成選民支持罷免 博徹思，超過7成的人對博徹思有不利的看法。針對這份民調，博徹思回應道，「無論罷免活動還是疫情大流行，我每一天都不計辛勞地工作。我最自豪工作便是，我們為亞太裔群體爭取到更多的資源保護支持他們。無論是哪一方組織的這次民調，我相信舊金山民眾會反對這場罷免選舉。」

步步緊逼的罷免活動同時也凸顯了地檢處與警局之間的不和。警局局長史考特（Bill Scout）日前接受採訪時曾表示，博徹思會做任何他認為必要的事情來挺過罷免，而指責攻擊警局並不是人們所期望看到的。

博徹思沒有對這段史考特的言論發表看法。

「當你追溯到80、90年代，警局工會對每一位地檢處的官員都進行過指責和攻擊，包括前舊金山地檢官、現副總統賀錦麗（Kamala Harris）」，博徹思說，「這已經是公開的秘密了。一個典型的例子就是，曾擔任過警局局長的賈斯康（George Gascon），在被任命為地檢官後，便立即遭到警察工會的指責。這是一個長期的問題，警局尋找藉口，將矛頭指向我們。」

博徹思表示，他知道史考特警長對於警務改革的努力，但是警局工會的問題是在他上任之前就已經存在的了。「我願意和舊金山警局辛苦工作的每一位警員一起努力，但是工會卻試圖破壞我們的關係。」博徹思說。