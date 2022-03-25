救援標準化 拉升金門大橋跳橋者存活率

研究報告指出，近年金門大橋跳橋者存活率有所上升。（Getty Images）

為了了解金門大橋 跳橋倖存者是如何保住性命，馬連健康醫療中心（MarinHealth Medical Center）對此進行了一項研究。

2009年獲美國外科醫師學會（American College of Surgeons）認證為創傷治療中心的馬連健康醫療中心表示，很少有人能承受以時速75哩落入寒冷海水中所產生的撞擊力。但他們的醫師和緊急救難人員已設法將自殺者的生存機率從2%提高到3%。根據統計，過去22年來，有26名金門大橋跳橋者在落水後還有生命跡象，其中14人生還。

近期在馬連健康醫療中心接受治療的九名傷者中，有八人已康復。雖然沒有人確實知道為何倖存和康復的人數會增加，但醫師認為，更快速、更精良的急救措施，加上全面的醫療護理，應該是提高跳橋者存活率的原因。報告首席作者馬阿（John Maa）說：「這可能是救援、規定和完成方式標準化的結果。」

馬阿說明了一種多管齊下的干預措施。發生有人跳橋時，首先是交通巡邏警員會在水中投下照明彈，以顯示跳橋者落海的位置。接著，海岸防衛隊成員會順著潮流將跳橋者從海中拉出，再由救護車將跳橋者送到醫院接受一系列手術 和治療。

儘管跳橋者存活率有所提高，即使是最資深的醫師也表示，他們對持續不斷有人從大橋上躍下感到困惑和沮喪，平均每個月會有兩到三起。

金門大橋自1937年通車以來，吸引了無數人前來觀賞，但也吸引了心煩意亂和受挫的靈魂。根據監督金門大橋自殺防護網工程進度的橋梁鐵路基金會（Bridge Rail Foundation）公布的數據，已約有1800人死於跳橋。

2000年從金門大橋上一躍而下的倖存者海因斯（Kevin Hines）表示，他清楚記得，在落入海中後，有一個生物在下面盤旋，讓他漂浮在海面上。後來聽旁觀者說，這個生物是一頭海獅。海因斯說：「當海岸防衛隊員看到我還活著時，都嚇了一跳。」

海因斯表示自己很幸運，從富有同情心的海獅、看到他跳橋打電話給在海岸防衛隊的駕駛人，到為他發明一種新手術來恢復他的身體的醫師，都是他要感謝的對象。

報告在結論中也指出，倖存者的平均年齡比死亡者年輕約9歲，倖存者的傷勢也明顯較輕。