遠程工作推一把…舊金山人口流出 全美第二高

舊金山2020年7月至2021年7月期間的人口流失比例，排名全美第二高。(Getty Images)

疫情期間，大城市人口大規模外移導因於許多辦公室走向遠程工作，人們尋求更多空間與可負擔住房。人口普查最新數據提供更準確數字，舊金山 與聖馬刁縣幾乎是擁有十萬人以上居民、人口流失最多的縣之一。

2020年7月至2021年7月期間，舊金山人口減少比例在全國僅次於紐約縣(曼哈頓)、估計減少6.3%，流失近5萬5000人。紐約人口流失幅度為6.6%。洛杉磯人口流失未排入前20名、僅流失1.6%。聖馬刁縣排名第四、居民減少3.2%、流失近2萬5000人。

從原居住地搬移，或遷出到其他縣及美國其他地方，驅動所有快速人口萎縮的縣，發生居民流失現象。2020年7月至2021年7月期間、自舊金山向外移居他地的居民人數，比前一年增加超過十倍，聖馬刁縣外移人口則比前一年增多近九倍。

儘管2021年可見到死亡人數增加、部分原因可能是因為1月初冬季新冠病例飆升至頂峰，這些死亡人數被相應的出生人數增加所抵消。2021年所有大量人口減少的縣，仍可見到出生人數多於死亡人數，這就是所謂「積極自然變化」。

「灣區 委員會經濟研究院」執行主任貝利薩瑞歐(Jeff Bellisario)表示，遠程工作選項加上灣區高生活成本，導致許多地方人口流失。舊金山與聖馬刁縣具有高比例人口的職業符合遠程工作資格，部分地區住房成本為全國最高。

「矽谷領袖集團」執行長湯瑪斯(Ahmad Thomas)表示，灣區居民正在搬到加州 其他更便宜地點，離灣區更遠。他指出，從更高層面來看，灣區住房成本與生活支出「持續是一個重大挑戰」。目前的重點是加強「加州價值主張」(California value proposition)，提升企業在灣區設點、投資與擴張。需要「持續政策創新」與「持續可負擔住房解決方案以維持競爭優勢」。

舊金山租金在疫情初始暴跌後持續反彈，越來越多公司要求員工返回辦公室。貝利薩瑞歐指出，可負擔住房與生活品質，仍是舊金山人口完全復甦面臨的挑戰。就業數字也顯示，舊金山工作復甦情況較全國其他地區緩慢，對未來人口成長不是好兆頭。