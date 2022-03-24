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幽靈槍搶劫犯被起訴 檢申請拘留遭駁

記者王子涵／舊金山報導
幽靈槍沒有槍枝序列號，這使得警方無法對其追蹤。（地檢官辦公室提供）
幽靈槍沒有槍枝序列號，這使得警方無法對其追蹤。（地檢官辦公室提供）

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）23日宣布，地檢官辦公室將起訴兩名使用幽靈槍搶劫的嫌犯，他們分別是克拉克斯（Alex Clarks）和迪蘇莎（Gabriel DeSouza）。地區檢察官指控他們犯有二級搶劫罪，三項二級盜竊重罪，以及多項與持有和隱藏槍枝等有關罪名。檢察官向法院申請對這兩名嫌犯進行拘留，但被駁回。

「我們的社區中充斥著幽靈槍，它們危及公共安全。我們會對幽靈槍的製造者提起訴訟，這樣可以阻止槍枝流入我們的街道。」博徹思說，「我們將繼續追究使用這些致命武器的罪犯，從根源上解決這個問題。」

幽靈槍沒有槍枝序列號，這使得警方無法對其追蹤，而且槍主無需通過購買槍枝前的背景調查。

這兩名罪犯曾在北灘（North Beach）使用幽靈槍實施多起暴力搶劫。舊金山警員在漁人碼頭附近發現了嫌犯的車輛，並追蹤到這兩名犯人破車窗搶劫。警方對二人進行逮捕後，發現了多把幽靈槍枝。

兩名嫌犯23日上午被提審。檢察官認為，二人對公共安全構成了威脅應被扣留，但法院駁回了拘留的動議，並將兩人釋放，實行居家拘留和GPS監控。

舊金山地檢處與多家律師事務所合作，對幾家幽靈槍製造點突破性地提起訴訟，目的是防止這些非法武器流入舊金山街頭。地檢處還主辦了一次關於預防槍枝暴力的會議，以提高社區對這一問題的認識。

舊金山 檢察官

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