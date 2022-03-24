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聖他克拉拉縣 與莫斯科斷姊妹市關係

編譯組／聖他克拉拉23日電
聖他克拉拉縣宣布終止與莫斯科長期的姊妹市關係。 圖為莫斯科大教堂。（取自臉書）
聖他克拉拉縣宣布終止與莫斯科長期的姊妹市關係。 圖為莫斯科大教堂。（取自臉書）

隨著俄羅斯對烏克蘭的入侵漸近一個月，聖他克拉拉縣議員22日的致投票決定，解除聖縣與莫斯科的姊妹城市關係。

第三區縣議員李洲曉（Otto Lee）說：「現在我們正處於這場入侵的第27天，人們都在驚恐地觀望」。他在譴責俄羅斯的同時，援引了他過去作為一名退伍軍人的職業生涯經歷。「當然，我們中的許多人對阻止這場戰爭感到非常無望，但我相信我們今天的行動將能夠作為一種聲音，幫助在黑暗中激發出一線光明」，他說。

聖他克拉拉縣自1994年起與莫斯科市建立了姊妹關係，同年，該縣成立了一個委員會，以文化交流的形式接待了俄羅斯代表團。

聖縣議員22日的舉動，與聖荷西市對待其俄羅斯姊妹城市的態度截然相反。本月早些時候，聖荷西選擇不切斷與葉卡捷琳堡始於1992年的關係，而是致函這個俄國第四大城市的領導人，敦促在烏克蘭實現和平，並支持反戰的俄羅斯公民。

聖縣政府經理史密斯（Jeff Smith）的辦公室在22日提出了這個建議。他在3月初曾表示，除了切斷與莫斯科的關係外，還有可能進一步解散莫斯科姊妹市委員會。這一決定引起了一些委員會成員的批評。該委員會目前有九名成員，負責組織縣內居民和俄羅斯人之間的旅行。近年來，俄羅斯人參觀了該縣的機構，包括法院以及史丹福等當地大學。

然而，史密斯又在周二改變了主意，稱該委員會的文化交流是 「積極的」，只建議解除與政府的聯繫。議員們也承認該委員會的貢獻，並表示，他們不希望看到委員會被解散。

但並非所有委員會成員都對會議的結果感到滿意。麥迪遜（Nancy Madison）是委員會成員，她說，她擔心議員們的行動會影響她的團體今後的發展。除了中斷與莫斯科的關係外，董事會還批准了對委員會章程的修訂。麥迪遜說，這可能會扼殺委員會為未來代表團的活動爭取資金的能力。

然而，目前莫斯科姊妹市委員會無法帶任何俄羅斯公民來該縣訪問。在烏克蘭被入侵後不久，由美國政府資助的幫助促進代表團活動的組織已暫停了與俄羅斯及其盟友白俄羅斯的所有項目。

白俄羅斯 烏克蘭 聖荷西

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