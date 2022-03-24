5人上雙 勇士澆滅東區榜首熱火

普爾全場拿到30分，率領勇士拿下東區榜首熱隊火。（記者劉先進／攝影）

22日不敵東區倒數第一的奧蘭多魔術後，金州勇士 23日知恥而後勇，客場以118比104戰勝東區榜首邁阿密熱火隊，止住三連敗。

23日的比賽，勇士柯瑞 、湯普森、格林和波特 四大主力缺席，但勇士五人上雙，普爾三分球13中7砍下30分4籃板9助攻，維金斯22分，末節關鍵時刻得到8分，新秀庫明加16中8得到22分，但六犯被罰出場。達米·李三分6中3得到22分6籃板3助攻。佩頓11分，別利察9分6籃板5助攻。魯尼2分16籃板。

熱火隊一度在末節反超，但勇士在9分多鐘打出32比16的衝擊波拉開比數。尤其是維金斯先是面對巴特勒（Jimmy Butler）轉身上籃打成2加1。接著，普爾擋拆後對手瘋狂補位，防他投三分，他傳球給弧頂的維金斯投出空位致命三分。再加上普爾單挑防守球員投出三分，徹底殺死比賽。

巴特勒20分，勞瑞（Kyle Lowry）三分9中6得到26分，阿德拜約（Bam Adebayo）25分9籃板4助攻。

達米·李賽後表示，本場能贏球，原因是球員非常努力拚搏，堅持不懈，第四節強勢收場。而此前勇士輸掉的比賽，大家沒有做到這一點。他還表示，比賽前，全隊上下都知道，必須拿出戰鬥的姿態，打出侵略性。勇士雖然之前一直領先，但熱火隊一直緊追不捨，不過勇士還是強硬回應，贏得比賽。