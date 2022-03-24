我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

5人上雙 勇士澆滅東區榜首熱火

記者劉先進 ／舊金山報導
普爾全場拿到30分，率領勇士拿下東區榜首熱隊火。（記者劉先進／攝影）
普爾全場拿到30分，率領勇士拿下東區榜首熱隊火。（記者劉先進／攝影）

22日不敵東區倒數第一的奧蘭多魔術後，金州勇士23日知恥而後勇，客場以118比104戰勝東區榜首邁阿密熱火隊，止住三連敗。

23日的比賽，勇士柯瑞、湯普森、格林和波特四大主力缺席，但勇士五人上雙，普爾三分球13中7砍下30分4籃板9助攻，維金斯22分，末節關鍵時刻得到8分，新秀庫明加16中8得到22分，但六犯被罰出場。達米·李三分6中3得到22分6籃板3助攻。佩頓11分，別利察9分6籃板5助攻。魯尼2分16籃板。

熱火隊一度在末節反超，但勇士在9分多鐘打出32比16的衝擊波拉開比數。尤其是維金斯先是面對巴特勒（Jimmy Butler）轉身上籃打成2加1。接著，普爾擋拆後對手瘋狂補位，防他投三分，他傳球給弧頂的維金斯投出空位致命三分。再加上普爾單挑防守球員投出三分，徹底殺死比賽。

巴特勒20分，勞瑞（Kyle Lowry）三分9中6得到26分，阿德拜約（Bam Adebayo）25分9籃板4助攻。

達米·李賽後表示，本場能贏球，原因是球員非常努力拚搏，堅持不懈，第四節強勢收場。而此前勇士輸掉的比賽，大家沒有做到這一點。他還表示，比賽前，全隊上下都知道，必須拿出戰鬥的姿態，打出侵略性。勇士雖然之前一直領先，但熱火隊一直緊追不捨，不過勇士還是強硬回應，贏得比賽。

勇士 柯瑞 波特

上一則

聖他克拉拉縣 與莫斯科斷姊妹市關係

下一則

會計師：現金流水多易遭查稅 若被認定逃稅恐遭起訴

延伸閱讀

NBA／東區龍頭熱火爆冷輸勇士釀口角 羅瑞：大家太想贏

NBA／東區龍頭熱火爆冷輸勇士釀口角 羅瑞：大家太想贏
NBA／決勝關頭奉送魔術菜鳥3罰 勇士苦吞3連敗

NBA／決勝關頭奉送魔術菜鳥3罰 勇士苦吞3連敗
勇士遭準絕殺 教頭：裁判吹罰匪夷所思

勇士遭準絕殺 教頭：裁判吹罰匪夷所思
NBA／強森最後0.3秒致勝球 馬刺客場氣走勇士

NBA／強森最後0.3秒致勝球 馬刺客場氣走勇士
華人工程師曾爍被搶喪命 2犯分別被判10年、12年

華人工程師曾爍被搶喪命 2犯分別被判10年、12年

熱門新聞

現金流水數額多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10
法官伯吉絲暫定宣判，駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治（如圖）的罪犯瑞德（Byron Reed），在州監獄服刑30年到無期徒刑。（曾爍親友供圖）

北加灣區IBM工程師曾爍筆電案 罪犯被判無期徒刑

2022-03-21 19:49
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)

多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期

2022-03-21 03:10
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

2022-03-18 02:17

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高