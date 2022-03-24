110億救助計畫如獲准 加州車主可望獲400元汽油補助

洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州 州長紐森 23日公布其汽油補助退稅計畫細節，期望向每輛註冊汽車 車主補助400元、向所有公眾提供三個月免費公交乘坐等方式，幫助加州對抗史無前例的高油價。補助計畫不管貧富，所有合法註冊車主都將獲得最高限額800元的補助，但沒有汽車的人將不在合格之列。如果該項總額高達110億元的救助計畫獲得批准，加州人最早可在7月開始獲得汽油補助。

根據擬議的救助計畫，90億元將用於註冊司機的補助。每輛登記註冊的汽車的主人將有資格獲得400元的補貼，每人最多兩輛車，所以每人補助最高上限為800元；一個家庭中註冊在不同車主名下的汽車可獲得類似補助。回扣將以400元借記卡（debit card）的形式發放給所有註冊車主。

另外20億元將用於其他方面，包括7.5億元的免費公共交通補助、6億元暫停柴油銷售稅一年，以及5.23億元暫停天然氣消費稅。

州長辦公室表示，紐森願意與加州議會討論是否取消對高價值汽車給與同樣退款的事宜，但他的提議結構是，無論收入如何，都以400元借記卡的形式向所有車輛登記人付款。

紐森團隊計畫在未來幾天與州立法者會面，討論細節。一旦獲得批准，加州的駕駛人最早可以在今年7月看到補助。根據州長辦公室說法，駕駛人的資格將以車輛登記為依據，而不是稅務紀錄，並且沒有收入上限。

環保主義者則認為，紐森的退款計畫與加州減少對化石燃料的依賴相衝突。紐森辦公室表示，他的計畫將為電動汽車車主提供同樣的退款。

此外，部分人士提出，儘管不開車的人沒有汽油花銷，而且紐森的補助計畫同時考慮給與公眾三個月的免費公交乘坐，但他們也受到高價汽油影響。加州無黨派公共政策研究機構的一份報告表示，高收入家庭購買的汽油更多，與高收入家庭相比，加州最低和中等收入階層的家庭在汽油上花費的預算比例則更大，一些家庭買不起汽車，但不斷上漲的汽油價格正在推高運輸成本，並轉嫁給所有消費者。

溫和的民主黨人認爲，補助計畫應加惠所有的加州註冊駕駛人，無論他們的收入水平如何，都受到歷史性高油價傷害，所以無論貧富，應該一視同仁。

立法者表示，按大多數車輛每週一次加油計算，400元將支付目前一整年每加侖51分的汽油稅，相當於一年汽油稅減免。

今年1月，紐森提議暫停一年的汽油稅上調，計畫7月生效，這項動議估計可能會花費5億元交通稅收，每位司機節省約15元。

該項動議得到一些共和黨人支持，但多數民主黨議員反對。紐森23日公布動議繼續堅持這一計畫，提議取消對汽油和柴油消費稅的年度通膨調整。

州長辦公室表示，紐森希望在5月公布其修訂後的預算計畫出爐之前，與加州議會就退款細節達成協議。