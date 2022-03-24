遵守禮節 擬列舊金山學區教委會守則

舊金山 聯合學區 新任教育 委員會主席林謙悅 (Jenny Lam) 第一次主持會議時，即推出強制遵守禮節政策規定，擬將文明行為列為守則。聯合學區教委會成員過去一年來相互抨擊，長時間分裂鬥爭結果，三名學區委員遭到罷免。林謙悅表示，除了學區教委外，學區內所有員工也必須遵守禮節規定。

舊金山學區教委會去年紛爭結果，當時教委會主席盧佩思 (Gabriela López)、教委高勵思 (Alison Collins) 、莫力加 (Faauuga Moliga) 遭罷免。隨後市長布里德 (London Breed) 任命徐安 (Ann Hsu)、黎美兒 (Lainie Motamedj)，以及李慧文 (Lisa Weissman-Ward)接下他們三人的教委職務。

三名新教委於11日宣誓就職，隨後參加新教育委員會第一次會議。

根據主席林謙悅於第一次會議所提政策，有禮節的行為就是合理、行為舉止有禮，除了尊敬對方外，並且遵守法規，表現出誠信、容納異己、可靠、有效溝通的人格內涵與工作能力。政策指出，要推展禮節，必須注意傾聽、避免打斷別人發言、尊敬對方，接受各種不同見解。

學區教委會過去開會時間漫長，往往開一次會花上七個小時以上，會中教委經常彼此攻擊，指責對方種族歧視，或者性別歧視，打斷別人發言情形經常出現。

一名華裔學生家長說，現在這個時候，還要強制要求遵守禮節，實在是非常可悲的事情，可是她認為主席林謙悅的決定是對的，因為這象徵舊金山學區教委會將進入新的管理階段，家長發言不會被粗暴打斷，較委會將會注意聆聽學生或學生家長的心聲。

舊金山聯合學區過去也討論過禮節問題。學區總監馬修斯去年合約中出現一補充條文，要求學區教育委員會行止必須合乎職業水準，相互尊重，將精力集中於處理學區預算嚴重赤字問題。然而有些學區教委繼續開會時相互攻擊，使用社交媒體攻擊同事或社區民眾，在預算短缺時，仍推出浪費金錢的計畫，完全沒有考慮學區福祉。

林謙悅說，她接掌主席職務時，曾仔細參考加州與美國各地學區的政策，學習如何有效領導學區，結果發現，禮節是最重要的一點，她將強力推動，改變學區教委會文化。