我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

遵守禮節 擬列舊金山學區教委會守則

編譯組／舊金山電

舊金山聯合學區新任教育委員會主席林謙悅 (Jenny Lam) 第一次主持會議時，即推出強制遵守禮節政策規定，擬將文明行為列為守則。聯合學區教委會成員過去一年來相互抨擊，長時間分裂鬥爭結果，三名學區委員遭到罷免。林謙悅表示，除了學區教委外，學區內所有員工也必須遵守禮節規定。

舊金山學區教委會去年紛爭結果，當時教委會主席盧佩思 (Gabriela López)、教委高勵思 (Alison Collins) 、莫力加 (Faauuga Moliga) 遭罷免。隨後市長布里德 (London Breed) 任命徐安 (Ann Hsu)、黎美兒 (Lainie Motamedj)，以及李慧文 (Lisa Weissman-Ward)接下他們三人的教委職務。

三名新教委於11日宣誓就職，隨後參加新教育委員會第一次會議。

根據主席林謙悅於第一次會議所提政策，有禮節的行為就是合理、行為舉止有禮，除了尊敬對方外，並且遵守法規，表現出誠信、容納異己、可靠、有效溝通的人格內涵與工作能力。政策指出，要推展禮節，必須注意傾聽、避免打斷別人發言、尊敬對方，接受各種不同見解。

學區教委會過去開會時間漫長，往往開一次會花上七個小時以上，會中教委經常彼此攻擊，指責對方種族歧視，或者性別歧視，打斷別人發言情形經常出現。

一名華裔學生家長說，現在這個時候，還要強制要求遵守禮節，實在是非常可悲的事情，可是她認為主席林謙悅的決定是對的，因為這象徵舊金山學區教委會將進入新的管理階段，家長發言不會被粗暴打斷，較委會將會注意聆聽學生或學生家長的心聲。

舊金山聯合學區過去也討論過禮節問題。學區總監馬修斯去年合約中出現一補充條文，要求學區教育委員會行止必須合乎職業水準，相互尊重，將精力集中於處理學區預算嚴重赤字問題。然而有些學區教委繼續開會時相互攻擊，使用社交媒體攻擊同事或社區民眾，在預算短缺時，仍推出浪費金錢的計畫，完全沒有考慮學區福祉。

林謙悅說，她接掌主席職務時，曾仔細參考加州與美國各地學區的政策，學習如何有效領導學區，結果發現，禮節是最重要的一點，她將強力推動，改變學區教委會文化。

學區 舊金山 教育

上一則

舊金山21世紀警務改革90%達成 族裔偏見、武力執法大減

下一則

解決財務問題 舊金山聯合學區當務之急

延伸閱讀

讓青少年多睡點… 費城學區高中 今秋改9時上課

讓青少年多睡點… 費城學區高中 今秋改9時上課
洛學區3‧23起免口罩 教師工會同意

洛學區3‧23起免口罩 教師工會同意
布里德會倫敦市長 分享鄰里優惠政策

布里德會倫敦市長 分享鄰里優惠政策
布里德訪歐洲 要把遊客帶回舊金山

布里德訪歐洲 要把遊客帶回舊金山
金山市長布里德監誓 郭華健續任估值官

金山市長布里德監誓 郭華健續任估值官

熱門新聞

現金流水數額多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

2022-03-23 18:30
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10
法官伯吉絲暫定宣判，駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治（如圖）的罪犯瑞德（Byron Reed），在州監獄服刑30年到無期徒刑。（曾爍親友供圖）

北加灣區IBM工程師曾爍筆電案 罪犯被判無期徒刑

2022-03-21 19:49
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)

多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期

2022-03-21 03:10
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

2022-03-18 02:17

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高