解決財務問題 舊金山聯合學區當務之急

新任教委徐安表示，做決策要有邏輯性和透明度，才會贏得學生和家長的信任。（美聯社）

舊金山 聯合學區 教育委員會會議日前召開。本次會議是自疫情開始兩年來，第一次允許民眾參加，也是剛剛被市長布里德任命三名新教委的首次與會。三名新教委徐安（Ann Hsu）、 黎美兒 （Lainie Motamedi ）和李慧文 （Lisa Weissman-Ward ）積極投入工作，並就學區的發展方向提出想法。徐安表示，做決策要有邏輯性和透明度，才會贏得學生和家長的信任。

教委會議內容充實詳細，多是關注當下要解決和麵臨的要點。（自美聯社）

教委會主席林謙悅（Jenny Lam）表示，儘管洛威爾高中招生政策是教委會要解決的問題之一，但未來幾周和幾個月必須先解決一些更緊迫的核心問題，包括聘請新學區總監與深入研究學生之間的學習差距，以及如何解決這些差距。她強調，當務之急是解決學區的財務問題，包括阻止持續的入學人數下降和選擇新的學監，同時傳達學區教委會的行為規範。

會議還通過了學區預算 辦公室的更新預算平衡計畫。其中包括基於入學人數下降，學校場地建設經費削減1500萬元，和低於早期預算計畫中對教室和學校建設經費削減5000萬元，以及對其他支出的削減。

對於預算辦公室的削減預算方案，徐安表示並不支持。她說，應該對於學區的資源計畫做詳細列表，分別列出學生和教師的支持系統。與學生最相關的支持應該保留，次相關或是遠一點的支持系統可以砍掉，而不是採用一刀切的削減方式和預算方法。

另外兩名新晉教委黎美兒（Lainie Motamedi）和李慧文（Lisa Weissman-Ward）則表明，自己的工作態度是：所有的決定都應該要考慮到對學生的影響。

本次的教委會會議，雖是三名新教委第一次與會參加，但並不是她們上班的第一件要事。在參加會議的前一周，她們已經走到了工作的第一線，深入了解舊金山部分教職工因教師工資系統更新，沒拿到工資或是少領工資的問題。為此徐安在會上提出，應該從系統更新出的問題上吸取教訓，避免再次出錯。即使技術系統出錯，也應該用開支票等方式及時彌補，以避免再次出現傷害教職工信任關係的失誤。

參與教委會會議的一些家長表示，本次會議內容充實詳細，多是關注當下要解決和面臨的要點。而不像之前被罷免的三名教委，說的都是「空話套話、政治的話」。