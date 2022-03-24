會計師：現金流水多易遭查稅 若被認定逃稅恐遭起訴

現金流水數額多，也容易引起國稅局的注意。（記者李榮／攝影）

2021年度的所得稅申報至4月18日截止，許多還沒有報稅的民眾正在最後衝刺、準備完成稅表 ，但不少人也擔心申報錯誤，被國稅局 （IRS）查稅。會計師提醒，包括申報數字不符、平時現金流水過多，都是常見遭查稅的原因之一。

2021-2022北美華人會計師協會會長張青（Eric Zhang）會計師提醒，稅表引起國稅局注意有很多可能的原因，例如W2、1099所得、資本利得的數字與國稅局收到的不同，就很容易被國稅局拿出來檢驗。另外，例如高所得的公司與個人，向來也比較容易被注意。另一方面，申報收入非常低的，可是又得到一些例如Earned Income Tax Credit等稅務優惠，也是比較有可能被國稅局關注。尤其是收入申報很低，可是生活水平與收入申報不匹配，不但有可能引來查稅，若被認定逃稅，還有可能遭刑事起訴。

他表示，就經驗上來說，如果個人的所得數字與先前幾年起伏很大，也是比較可能遭到國稅局的關注。因此，收入起伏大的群體，建議可以成立公司將收入放進公司與個人分開，調節所得讓個人的收入比較穩定。

現金收入方面，張青提醒，只要是收入，無論形式，都應該誠實申報。國稅局對於現金存款多的，或是海外匯款現金數額高的，向來是比較容易被查稅的對象。如果是現金流水出入多的行業，例如餐飲業等，一定要留意做好稅務申報。另外，今年新規定Venmo、PayPal等支付平台，對一年內超過600元的商業交易，必須向國稅局報告，已自1月1日起實行，也意味著國稅局方方面面加強查稅的力度。

對於查稅，國稅局指出，被查稅不一定是代表稅表有問題，但若被選出查稅，國稅局會以郵件通知，不會透過電話查稅。

國稅局指出，國稅局使用多種不同方法篩選，例如隨機選擇和電腦過濾，電腦根據統計公式選出需要進一步審查的稅表，國稅局將該稅表和類似稅表的「規範」對比，找出與其他類似稅表偏差較大的。另外，如果稅表涉及與其他被選出接受查稅之納稅人（例如商業夥伴或投資人）有問題或交易，也可能會選出該稅表進而查稅。

國稅局表示，查稅員會審查稅表，查核後可能會接受稅表。或者，如果查稅員發現其中有問題，會指明注意到的項目，然後將稅表轉交給檢驗小組。

國稅局提醒，如果納稅人申報修改稅表，修改後的稅表並不會影響原始稅表的挑選流程。然而，修改後的稅表也可能會經過篩選流程，而且可能被選出接受查稅。退稅 則不一定會觸發查稅。

國稅局表示，查稅時國稅局會透過郵寄或親自訪談來審查紀錄。透過郵件查稅的話，國稅局的信上會要求稅表上某些項目的額外資訊，例如收入、支出和列舉扣除的證明。如果納稅人要郵寄的帳簿或紀錄太多，可以申請面對面查稅。國稅局會在信上提供聯絡資訊和說明。若是當面的訪談，訪談地點可能在國稅局辦公室或者納稅人家裡、營業地點或會計師辦公室進行。

國稅局指出，一般而言國稅局可以在查稅中包括最近三年申報的稅表。如果有發現一個重大錯誤，可能會增加年份，但通常不會回溯到六年以上。大部分的查稅會是過去兩年內申報的稅表。

查稅之後可能會有三種方式可能的結果。 一、「沒有變更（No change）」：在查稅中納稅人證實審查的所有項目，而且結果沒有變更。二、「同意（Agreed）」：在查稅中國稅局提議變更，而且納稅人了解並同意這些變更。三、「不同意（Disagreed）」：在查稅中國稅局提議變更，納稅人了解但是不同意這些變更。如果不同意結果，納稅人可以要求國稅局經理提供調解，或者提出上訴。