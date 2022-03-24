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大華超市南聖荷西開業 吸引百人排隊 26日送開幕禮品

記者熊移山／聖荷西報導
大華超市在聖荷西市南區的Westfield Oakridge購物中心正式營業，一早還沒開門就已經有上百名的居民前來排隊。(記者熊移山／攝影)
大華超市在聖荷西市南區的Westfield Oakridge購物中心正式營業，一早還沒開門就已經有上百名的居民前來排隊。(記者熊移山／攝影)

華人知名品牌大華超市(99 RanchMarket)日前在聖荷西市南區的Westfield Oakridge購物中心正式開業。這也是目前大華在灣區最南端的服務據點。

22日上午9時超市還沒開門，就已經有近百名的民眾在門口排隊。大華超市將在26日舉辦開幕典禮，屆時也有開幕禮品送給民眾。

位於聖荷西Westfield Oakridge高級購物中心內、地址 Blossom Hill Road 925號的大華超市，除了一如既往提供華人熟悉的亞洲食材、新鮮蔬果和進口商品外，店內也將提供一系列亞洲美食、港式燒烤及現點現做的BBQ烤肉、傳統手工水餃、包子和燒賣。甜點部分也提供台灣台式潤餅及香甜的紅豆餅等等。同時也擁有全新的商場設計，以提升消費者的店內體驗。

大華超市因應現代化的趨勢，不斷更新管理系統，期待成為具備全方位整合的亞裔超市先驅。現在蘋果IOS用戶和安卓用戶，只需在APP Store或Google Play Store搜索「99 Ranch Market」或「大華超級市場」即可找到大華超市手機購物程式並免費下載。

聖荷西南區近年來華裔居民也逐漸增多，但是華人市集相對沒有跟上，大華超市這個據點讓當地居民都很興奮。而且在同一個Westfield Oakridge購物中心已經有不少知名的華人商店在此建立據點，包括來自台灣的鮮芋仙(Meet Fresh)。

華人 聖荷西 亞裔

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